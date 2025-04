Hubo wil geen herhaling van rodekaartenregen: "We maken er een harde, maar sportieve bekerfinale van"

In het handbal maken ze zich op voor de bekerfinales. Bij de mannen staan fusieploeg Hubo Handbal en Achilles Bocholt opnieuw tegenover elkaar. Hubo-coach Bram Dewit spelde zijn spelers de les na het slagveld dat ze vorige week hadden aangericht. "Het was er ver over."

"Louis vindt het erg spijtig wat er gebeurd is", reageert Hubo-coach Bram Dewit, die streng is voor zijn speler.

Maar liefst 3 spelers liepen tegen een rode kaart aan, vooral Louis Marchal ging over de schreef. Hij raakte zijn tegenstander Tido Bierkens vol in het gezicht.

In de play-offs van de competitie won Bocholt vorig weekend de generale repetitie voor de bekerfinale met 33-25. De slotfase van de wedstrijd ontaardde in een allesbehalve fraaie passage van Hubo.

Maandag maakte Dewit duidelijke afspraken met zijn team. "Zoals elke week was er een video-analyse en bespraken we de wedstrijd", legt Dewit uit.

Coach Dewit wil en kan de acties van zijn spelers niet goedpraten. "Het was er ver over", zegt de voormalige international. "Er zijn dingen gebeurd die niet thuis horen op een handbalterrein."

In Bocholt kookten de potjes van de Hubo-spelers over na arbitrale beslissingen. "Mijn spelers moeten luisteren naar de scheidsrechters, ook al zijn ze het niet eens", is de coach duidelijk.



"In de bekerfinale tegen Bocholt gaan we voor een faire wedstrijd. Dat hebben we met z'n allen afgesproken. We willen een harde, maar sportieve match spelen."