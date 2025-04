"Waar ben ik aan begonnen? Zie mij zitten op mijn kinderfietsje": kijk nu op VRT MAX naar aflevering 1 van Graaf!

Kijk naar de eerste aflevering van Graaf!

Vandaag barst het avontuur van Bert De Backer en Bavo Mortier écht los. In ’t Kruisken in Adegem rijden ze hun allereerste toertocht samen met hun kersverse community. Meer dan 60 gravelaars zijn meteen van de partij om hen uit te dagen en te steunen. Met ex-bondscoach Sven Vanthourenhout aan hun zijde krijgen ze onderweg gouden tips. De sfeer is top, maar al snel beseffen Bert en Bavo dat het WK gravel nog ver weg is. Voor Bert lijkt het avontuur haalbaar, al wacht ook hem nog werk. Voor Bavo, die het voorlopig vooral op karakter en passie moet doen, wordt de uitdaging nóg groter. Eén ding staat vast: de steun van de community is er vanaf dag één, en die zal van onschatbare waarde zijn.

kijk op VRT Max