8 maanden spoorloos, maar 7-voudig olympisch zwemkampioen Dressel heeft net op tijd zijn demonen verjaagd

De weg naar de top is niet makkelijk, aan de top blijven zeker niet. Vraag dat maar aan Caeleb Dressel. De 7-voudige olympische kampioen ging als de gedoodverfde opvolger van Michael Phelps bijna kopje-onder door zijn eigen perfectionisme. Verschijnt de Amerikaanse zwemmer in Parijs weer helemaal aan het oppervlak?

Even terug naar 21 juni 2022. Tot ieders verbazing komt Caeleb Dressel (27) niet meer aan de start van het WK zwemmen. Op dat wereldkampioenschap had hij al 2 gouden medailles veroverd en niets leek erop dat hij met maar 2 plakken naar huis zou gaan. Dressel was namelijk de maat der dingen in het zwembad. Waar hij op de Olympische Spelen in Rio nog in de schaduw van Michael Phelps zwom - en daar 2 gouden medailles met de Amerikaanse ploeg won - trad Dressel de jaren na Phelps' afscheid steeds meer in de spotlights. Op het WK in 2017 won Dressel maar liefst 7 gouden medailles en 2 jaar later zou hij er nog eens 6 veroveren. Hij verbrak er ook het 10 jaar oude wereldrecord van Phelps op de 100 meter vlinderslag.

De topprestaties kwamen wel met een keerzijde. Voor de Olympische Spelen in Tokio vertelde Dressel al dat hij het mentaal zwaar had om de druk van een natie te torsen. Hij wilde niemand teleurstellen en kreeg last van angstaanvallen, iets waar hij al op jonge leeftijd mee worstelde. Op 17-jarige leeftijd zwom hij bijvoorbeeld als jongste ooit onder de 19 seconden op de 50 meter vrije slag. Later zei hij daarover dat hij "zich een vorm van entertainment voelde". "Iedereen verwachtte dat ik die prestatie wel zou kunnen blijven herhalen."

Om daarna te benadrukken dat "de druk die we op ons lichaam leggen, het wel waard was."

Maar op de belangrijke momenten stond Caeleb Dressel er wel. Op de Olympische Spelen bleven de gouden medailles zich opstapelen. Hij won in Tokio 5 gouden exemplaren en scherpte zijn wereldrecord op de 100 meter vlinderslag nog aan. Na die olympische triomftocht vertelde Dressel wel hoe zwaar die week voor hem was. "Tijdens de Olympische Spelen kan je niet slapen, je beeft de hele tijd. Ik denk dat ik 5 kilogram vermagerde."

Ondanks de 5 gouden medailles was Dressel niet tevreden met zijn tijden. In het programma "In Depth with Graham Bensinger" vertelde Dressel dat hij "geen enkele vooropgestelde tijd gehaald had". "En dat is niet fair, ik heb net 5 keer goud gewonnen in het grootste sportevenement ter wereld en ik kan alleen maar denken dat ik sneller wilde zwemmen."

Dat donker gedachtepatroon zorgde in 2022 dat de veer helemaal brak, waardoor hij opgaf op het WK.



8 maanden lang was het gissen naar hoe het met Caeleb Dressel ging en wat er nu precies aan de hand was. In februari 2023 gaf de 7-voudig olympisch kampioen weer een teken van leven toen hij opnieuw begon met trainen.



Pas later zou hij zeggen hoe diep hij gezeten had. Hij vertelde dat hij "mentaal volledig gebroken was".

"De gemakkelijkste manier om het te beschrijven is dat mijn lichaam voortdurend stijf aanvoelde. Alles wat ik de voorbije jaren had onderdrukt, kwam allemaal samen naar boven. Ik had echt geen keuze."