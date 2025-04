LIVE (20.45 uur) Springt KV Mechelen of Dender voorlopig naar de leiding in de Europe Play-offs?

Onderlinge confrontaties

"Alweer Dender?", zal menig KV Mechelen-supporter gedacht hebben bij het zien van deze affiche. Malinwa ontving Dender nog 3 weken geleden op de laatste speeldag in de Jupiler Pro League. Toen haalde de thuisploeg het met 2-1.





In de heenronde trok KV Mechelen ook aan het langste eind. In een spektakelstuk met maar liefst 7 doelpunten ging Dender onderuit met 2-5 op eigen veld. Opvallend: 4 van de 7 doelpunten vielen toen in de extra tijd.