"Ik sta nog te trillen": Sloveen Domen Prevc breekt 8 jaar oude wereldrecord schansspringen

De Sloveense schansspringer Domen Prevc is voor eigen publiek 254,5 meter ver gevlogen. In Planica deed hij daarmee een meter beter dan het 8 jaar oude wereldrecord van Stefan Kraft.

Wat een maand voor de Sloveen Domen Prevc. Enkele weken nadat hij een Trondheim in Noorwegen de wereldtitel had weggekaapt, kroonde de schansspringer zich in Planica ook tot wereldrecordhouder.

Prevc vloog 254,5 meter ver en snoept daarmee het wereldrecord af van de Oostenrijker Stefan Kraft, die in 2017 de recordgrens op 253,5 meter had gezet.

"Ik sta nog te trillen", zei hij. "Het lijkt wel alsof ik een boek lees of een film bekijk waarin de hoofdrolspeler dit doet. Ik kan het dus nog niet geloven, maar bij de afsprong voelde ik dat alles mogelijk was. Het was perfect."

Verrassend genoeg was de eindzege in Planica niet voor Prevc. Zijn landgenoot Anze Lanisek deed beter met een opgetelde score van 482,1 punten. Prevc moest vrede nemen met plek 2 met 475 punten.