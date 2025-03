Vliegende start voor Emma Plasschaert: Belgische claimt leidersplaats in Mallorca na dubbelslag op dag 1

ma 31 maart 2025 23:48

Beter kon de week niet beginnen voor Emma Plasschaert. De Belgische zeilster won in de Trofeo Princesa Sofia meteen de eerste twee regatta's en claimt zo de leiding in het algemene klassement. Verder kwamen er nog heel wat landgenoten in actie in het water rond Mallorca.

Zeilster Emma Plasschaert is maandag uitstekend begonnen aan de Trofeo Princesa Sofia, voor de kust van Palma de Mallorca. De 31-jarige Oostendse won de eerste twee regatta's in haar ILCA 6-klasse. Ze staat na de eerste dag op kop van het klassement met twee punten. Haar dichtste belagers zijn de Deense Anna Munch (6 ptn) en de Britse Daisy Collingridge (7 ptn). Isaura Maenhaut en Anouk Geurts openden ook sterk in de 49erFX-categorie. Het duo werd tweede in de eerste regatta en won vervolgens de tweede regatta. Hun diskwalificatie (24 ptn) in de derde regatta valt voorlopig weg als minst goede resultaat in het klassement. Maenhaut en Geurts zijn in de tussenstand vierde, met drie punten.