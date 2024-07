Van de jacht op historische triple tot topfavoriet in de vorm van zijn leven: de Belgische medaillekandidaten van de Spelen

vr 26 juli 2024 16:29

Het vuur begint hevig te branden. Vrijdag starten de Olympische Spelen in Parijs. In vijf delen - eentje voor elke olympische ring - stomen we je helemaal klaar voor het grootste sportspektakel van de wereld. Vandaag: de grootste Belgische medaillekandidaten, onderverdeeld in drie categorieën.

⭐⭐⭐

Als ze op niveau presteren zijn ze top 3 waard.

Nafi Thiam

Vervult de grootste Belgische atlete aller tijden haar historische triple? Nafi Thiam start in Parijs als topfavoriete aan haar jacht op een derde opeenvolgende olympische titel.



Goud op het EK was alvast een opsteker. "Door de blessures en tekort aan competitie had ze redenen genoeg om onzeker te zijn", klonk het in Sporza Daily. "Je zag de opluchting, die doet me vermoeden dat we een bijzonder goede Nafi gaan zien in Parijs."

programma Nafi Thiam (Paris 2024) donderdag 8 augustus zevenkamp dag 1 10.05 uur liveblog vrijdag 9 augustus zevenkamp dag 2 10.05 uur liveblog

Lotte Kopecky

Op haar waanzinnige palmares ontbreekt bijna alleen nog een olympische medaille. Nu dan, toch? Vooral in de wegrit begint Lotte Kopecky als grootste kanshebber op goud. Een week later neemt de leading lady van het Belgische wielrennen deel aan het omnium als belangrijke medaillekandidaat. "Kijk, als ze de scratch goed kan doorkomen, dan groeien haar kansen enorm om op het omnium - dat al vaker foutgelopen is - toch eens goud te pakken", aldus Renaat Schotte.

programma Lotte Kopecky (Paris 2024) zaterdag 27 juli tijdrit zondag 3 augustus wegrit vrijdag 9 augustus ploegkoers (onder voorbehoud) zondag 11 augustus omnium

Red Lions

Kunnen de Belgische hockeymannen het sprookje van Tokio herhalen? Met vertrouwen in het verlengen van hun olympische titel zijn de Red Lions afgezakt naar Parijs. "Ze zijn de koningen in er staan op de momenten dat het moet", noemt hockeykenner Floris Geerts op als een van de belangrijkste troeven. Dat de Lions in hun laatste oefenmatch op Nederlandse bodem ook nog eens Oranje klopten, bevestigde het vermoeden dat er een nieuw piekmoment aankomt op de Spelen.

programma Red Lions (Paris 2024) zaterdag 27 juli België - Ierland 10.30 uur liveblog zondag 28 juli België - Nieuw-Zeeland 17.30 uur liveblog dinsdag 30 juli Australië - België 19.45 uur liveblog donderdag 1 augustus India - België 10.00 uur liveblog vrijdag 2 augustus België - Argentinië 17.30 uur liveblog zondag 4 augustus kwartfinale (evt) dinsdag 6 augustus halve finales (evt) donderdag 8 augustus kleine finale (evt) 14.00 uur finale (evt) 19.00 uur

Matthias Casse

In Tokio moest hij vrede nemen met brons, in Parijs gaat Matthias Casse resoluut voor goud. De judoka deed er alles aan om in de beste vorm van zijn leven naar de Spelen af te zetten. "Hij is een van de grote kanshebbers", zag ook ex-judoka Dirk Van Tichelt in Sporza Daily. "Matthias staat er echt heel goed voor, maar één foute beweging en je toernooi kan voorbij zijn. Op de Spelen sneuvelen redelijk veel favorieten in de eerste ronde omdat ze niet goed kunnen omgaan met stress."

programma Matthias Casse (Paris 2024) dinsdag 30 juli -81 kg voorronden en kwartfinales 10.00 uur liveblog -81 kg herkansingen en halve finales (evt) 16.00 uur liveblog -81 kg match om brons (evt) 17.18 uur liveblog -81 kg finale (evt) 17.38 uur liveblog

Remco Evenepoel

Met Wout van Aert, Jasper Stuyven en Remco Evenepoel loopt de Belgische wielerselectie over van klasse.



Toch wijst alles erop dat vooral die laatste mag dromen van een eerste olympische medaille. Evenepoel toonde in de Tour dat zijn vorm uitstekend is, de podiumplaats in het eindklassement zorgde nog voor wat extra vertrouwen.

Maar zijn de kansen het grootste in de tijd- of wegrit? Voer voor debat. Al gaat Evenepoel ongetwijfeld twee keer voluit voor winst.

programma Remco Evenepoel (Paris 2024) zaterdag 27 juli tijdrit zaterdag 3 augustus wegrit

⭐⭐

Als ze op niveau presteren zijn ze top 5 en misschien top 3 waard.



Sarah Chaari

België heeft een absolute toptaekwondoka in zijn rangen. Dus hoeft het niet te verbazen dat Sarah Chaari door heel wat experts getipt wordt als kanshebber op eremetaal in Parijs. Chaari werd al wereldkampioene, maar dat was in een lagere gewichtscatergorie dan de olympische. Maar ook daar verdiende ze haar strepen als Europese kampioene.

programma Sarah Chaari (Paris 2024) vrijdag 9 augustus -67 kg 1/16e finales 9.09 uur liveblog -67 kg kwartfinales (evt) 14.30 uur liveblog -67 kg halve finales (evt) 16.11 uur liveblog -67 kg herkansingen (evt) 19.30 uur liveblog -67 kg match om brons (evt) 20.19 uur liveblog -67 kg finale (evt) 21.19 uur liveblog

Emma Plasschaert

Vier keer stond ze op het podium in haar laatste zes EK's. Dus weet Emma Plasschaert wat het is om er te staan wanneer het moet. In de ILCA 6 steekt ze haar ambitie dan ook niet onder stoelen of banken. "En die is gerechtvaardigd, want ze is een kampioenschapsatlete", klinkt het bij Wind- en Watersport Vlaanderen.

programma Emma Plasschaert (Paris 2024) vrijdag 2 augustus ILCA 6 12.00 uur zaterdag 3 augustus ILCA 6 12.00 uur zondag 4 augustus ILCA 6 12.00 uur maandag 5 augustus ILCA 6 12.00 uur dinsdag 6 augustus medal race ILCA 6 (evt) 12.00 uur

Belgian Tornados

4e, 4e, 5e en 4e op de voorgaande Spelen. Een zekerheid op de top 5 zijn de Belgian Tornados alvast. Maar met een Alexander Doom en Jonathan Sacoor in bloedvorm, kunnen ze misschien net iets meer. Belandt onze 4x400 meter-ploeg (eindelijk eens) op het olympische podium?

programma Belgian Tornados (Paris 2024) vrijdag 9 augustus

4x400 meter reeksen 11.05 uur liveblog zaterdag 10 augustus 4x400 meter

finale (evt) 21.12 uur liveblog

Belgian Cats

"We willen een medaille in Parijs", zeggen de Europese kampioenen met vertrouwen. En dus is in de buurt komen van dat eremetaal de ondergrens voor de Belgian Cats. De Belgische basketbalvrouwen kenden alvast een vlekkeloze voorbereiding. Dendert de trein voort op de Spelen?

programma Belgian Cats (Paris 2024) maandag 29 juli Duitsland - België 13.30 uur liveblog donderdag 1 augustus België - Verenigde Staten 21.00 uur liveblog zondag 4 augustus Japan - België 11.00 uur liveblog woensdag 7 augustus kwartfinales (evt) vrijdag 9 augustus halve finales (evt) zondag 11 augustus kleine finale (evt) 11.30 uur finale (evt) 15.30 uur

Nina Derwael

Een slipper van de concurrentie. Daar moet Nina Derwael op hopen om op het podium te staan in Parijs. Want de olympische kampioene kende een zware blessure in de voorbereiding. Toch kan in een brugfinale - met een perfecte oefening - heel veel.

programma Nina Derwael (Paris 2024) zondag 28 juli brug kwalificaties 21.10 uur liveblog balk kwalificaties 21.10 uur liveblog team kwalificaties 21.10 uur liveblog zondag 4 augustus brug finale (evt) 15.40 uur liveblog maandag 5 augustus balk finale (evt) 12.36 uur liveblog

⭐

Als ze op niveau presteren, pakken ze zeker een olympisch diploma. Met een stunt zit er misschien een medaille in.



Noor Vidts

Op het afgelopen EK in Rome schitterde ze op het podium met brons. Die boost neemt Noor Vidts mee naar Parijs. De Belgische zevenkampster is een zekerheid voor een olympisch diploma, maar kan ze boven zich uitstijgen richting eremetaal?

programma Noor Vidts (Paris 2024) donderdag 8 augustus zevenkamp dag 1 10.05 uur liveblog vrijdag 9 augustus zevenkamp dag 2 10.05 uur liveblog

Jumpingploeg

In Tokio goed voor brons, dus ook anno 2024 valt er niets uit te sluiten. Dat mag je vrij letterlijk nemen, want de paardensport is een van de meest onvoorspelbare. Toch leeft het vertrouwen bij de Belgische ruiters.

Bashir Abdi

Koffiedik kijken hoe goed Bashir Abdi zal zijn op de marathon in Parijs. De Belgische bronzenmedaillewinnaar in Tokio heeft er alles aan gedaan om fit aan de start te staan na blessureleed. Nu komt de echte grote test richting de top.

programma Bashir Abdi (Paris 2024) zaterdag 10 augustus marathon 8.00 uur liveblog

Belgian Waffles

Het gemengde aflossingsteam zou wel eens kunnen verrassen op de Olympische Spelen. Alleen wordt het afwachten hoe vermoeid alle toppers aan de start komen bij de Belgian Waffles door hun individuele programma.

programma Belgian Waffles (Paris 2024) vrijdag 2 augustus

4x400 meter mixed relay reeksen 19.10 uur liveblog zaterdag 3 augustus 4x400 meter mixed relay

finale (evt) 20.55 uur liveblog

Red Panthers

Dat de Red Panthers op niveau aansluiting maken met de wereldtop, is geen vraag. Wat er wel een is: wat doet de druk van de eerste Spelen sinds 2012 met hen? Een goede opener tegen China zou een zegen zijn tegen de stress.