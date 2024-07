De olympische contradictie voor Remco Evenepoel: "Zijn kansen op goud zijn kleiner in de tijdrit"

Wordt de Belgische rekening zaterdag al geopend in de tijdrit op de openingsdag van de Olympische Spelen? Met Remco Evenepoel en Wout van Aert stuurt ons land 2 tenoren het veld in. Vooral Evenepoel, wereldkampioen in dit vak, mikt op goud. Al schat Jan Bakelants zijn kansen op een olympische titel hoger in voor de wegrit.

Remco Evenepoel gaf het zondagavond zelf aan in Nice. De wereldkampioen tijdrijden eindigde er 3e in de afsluitende tijdrit en wilde een avondje genieten van zijn succesvolle Tour de France, maar "vanaf maandag en zeker vanaf dinsdag" zou zijn focus op Parijs gezet worden.

In Australië was Remco goed in de tijdrit, maar die was voor hemzelf minder dan verwacht. In de wegrit was hij dan weer niet te volgen. Ik verwacht een beetje hetzelfde scenario in Parijs.

Bakelants maakte de vergelijking met Wollongong 2022. Een week na zijn eindzege in de Vuelta werd (een vermoeide) Evenepoel 3e in de tijdrit na Tobias Foss en Stefan Küng, een weekje later pakte hij autoritair het goud in de wegrit.

Bovendien neemt Evenepoel het zaterdag op tegen onder meer Filippo Ganna en Joshua Tarling, twee toppers die zich in alle rust en zonder Tour-stress hebben kunnen klaarstomen.

Ook Greg Van Avermaet tekent een beetje voorbehoud aan voor de tijdrit. "Hij krijgt maar 5 dagen om te herstellen na een Tour waarin hij voor een klassement is gegaan. Onderschat dat niet. Dat is heel weinig om écht top te zijn."