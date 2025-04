Mijlpaal tijdens de Spelen van LA? IOC voorspelt voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke atleten

Op weg naar een ijkpunt? Op de Spelen van 2028 in Los Angeles zullen naar verwachting meer vrouwelijke dan mannelijke atleten deelnemen, een primeur in de langdurige geschiedenis van het internationale sporttoernooi. Die info deelde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) woensdag mee tijdens een persmoment in het Zwitserse Lausanne.

In totaal zullen in de Amerikaanse grootstad 10.500 atleten deelnemen over 31 verschillende sporttakken. Daarvan worden 5.333 plaatsen vrijgehouden voor vrouwelijke atleten, de overige 5.167 plaatsen zijn voor de mannen. Die verdeling is het gevolg van nieuw quotum dat door het IOC werd goedgekeurd.

"Er zullen meer plaatsen vrijkomen voor vrouwen om zich te kwalificeren. Het programma in LA is het eerste in geschiedenis van de Spelen dat een krachtig platform zal vormen voor vrouwensport", vertelde Kit McConnell, sportdirecteur bij het IOC.

Onder meer in de teamsporten zullen in elke discipline minstens evenveel vrouwen- als mannenteams deelnemen. Zo werden onder meer nieuwe plaatsen vrijgemaakt voor vrouwelijke teams in het waterpolo en het voetbal.

"Dit weerspiegelt de groeiende populariteit van de vrouwensport, waarvan het voetbal het beste voorbeeld is. Er is geen betere plek dan de VS om het vrouwenvoetbal meer plaats te geven", aldus McConnell.

De IOC voegde verder nog een nieuwe gewichtklasse toe in het boksen die zich richt op vrouwen en creëerde ook door de toevoeging van vijf nieuwe disciplines (honkbal, T20-cricket, flag football, lacrosse en squash) extra plaatsen voor vrouwelijke atleten.