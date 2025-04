Hansi Flick rekent zich nog niet rijk met Barcelona: "Vanaf begin gefocust zijn"

Hansi Flick nog steeds op zijn hoede voor Dortmund

Ondanks de 4-0-bonus uit de heenwedstrijd rekent Barcelona zich nog niet rijk tegen Borussia Dortmund.



"Het is heel belangrijk om tegen een team als Dortmund vanaf het begin van de wedstrijd gefocust te zijn en te laten zien wat onze sterke punten zijn", vertelde de Duitser op de persconferentie.



"Ik weet dat het hier moeilijk zal zijn en daar bereiden we ons als team op voor. Ons idee, de manier waarop we willen voetballen, is om altijd de best mogelijke prestatie te leveren."



Ook voor Barça-doelman Wojciech Szczesny is de kwalificatie ondanks de comfortabele voorsprong nog niet binnen. "Voor mij is het een geweldig moment om een wedstrijd te spelen, waarvan iedereen zegt dat die op papier al voorbij is. Maar dat is niet zo. We willen deze wedstrijd ook winnen, we zijn hier niet om met meer dan vier doelpunten verschil te verliezen."



De 34-jarige Pool werd in oktober nog uit zijn voetbalpensioen gehaald om Barça uit de nood te helpen, nadat eerste keeper Marc-André Ter Stegen een zware knieblessure had gelopen. "Een paar maanden geleden zat ik nog op het strand, maar nu speel ik bij het beste team van Europa. Winnen is altijd een geweldig gevoel. Ik heb het gemist", sloot Szczesny af.