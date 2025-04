Brigitte Becue heeft "dubbel gevoel" na uitbreiding olympisch zwemprogramma: "Het zal de sport veranderen"

Meer nummers, meer medailles, meer deelnemers: het zwemmen krijgt een ferme upgrade tijdens de Olympische Spelen van 2028. Of heeft de uitbreiding van het programma in LA een dubbele bodem? Brigitte Becue, hoofdcoach van de Vlaamse Zwemfederatie, schat de impact in. "Het zal toch veel specialistischer worden", merkt ze onder meer op.

“Persoonlijk vond ik dat er beter iets had kunnen worden geschrapt in plaats van erbij te nemen. Maar ik begrijp dat de aanhangers van de 50 meter dolgelukkig zijn. Zelf was ik er nooit zo'n grote fan van, maar het komt erbij, dus we zullen ons aanpassen.”

Met de toevoeging van de 50 meter vlinder, rugslag en schoolslag voor zowel mannen als vrouwen krijgt de sprint een prominente plaats in het olympische programma. Een opvallende evolutie waar ook Brigitte Becue, hoofdcoach van de Vlaamse Zwemfederatie, gemengde gevoelens bij heeft. “Goh, ik vind het moeilijk”, geeft Becue toe vanuit Hongarije, waar ze op stage is met jonge Belgische zwemmers.

Zelf moet de voormalige topzwemster haar kijk op de 50 meter ook bijstellen. “Ik vond het altijd jammer dat zwemmers die net sterk waren in die sprintnummers, geen kans kregen op de Spelen. Nu verandert dat. Het is wennen, maar het zal ook mooi worden.”

De uitbreiding van het zwemprogramma zorgt voor nog een opvallende vaststelling: zwemmen wordt de olympische sport met de meeste medaillekansen.

“Dat is niet onbelangrijk”, aldus Becue. “In sommige landen werd vroeger al gezegd: investeren in zwemmen is efficiënt, want je kunt met tien zwemmers ook tien finales halen. In een ploegsport heb je dan maar één finale voor een hele groep. Hopelijk zorgt dit ervoor dat er ook bij ons meer geïnvesteerd wordt.”

Of er Belgische zwemmers zijn die zich op de nieuwe nummers kunnen toeleggen, wil Becue voorlopig niet met naam en toenaam zeggen. “Het is nog vroeg, maar ik heb wel enkele namen in mijn hoofd die hier erg blij mee zullen zijn.”



Volgens Becue biedt de uitbreiding wel sportief en commercieel perspectief: “Los Angeles kan straks dubbel zoveel toeschouwers trekken in het zwembad. Het is een universele sport, toegankelijk voor iedereen, en nu de sport met de meeste medailles op de Spelen. Dat zijn allemaal dingen om naar uit te kijken.”