Nieuwe kandidatuur: Olympische Spelen van 2036 in Zuid-Korea?

Zuid-Korea wil de Olympische Spelen van 2036 organiseren. Dat maakte het Koreaanse Olympische Comité (KSOC) bekend tijdens een bezoek aan de hoofdzetel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in het Zwitserse Lausanne.

Als gaststad werd gekozen voor Jeonju, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Jeolla. Hoofdstad Seoel organiseerde de Spelen van 1988. In 2018 vonden de Winterspelen in Pyeongchang plaats.

Indonesië (Nusantara), Turkije (Istanboel), India en Chili (Santiago) dienden hun kandidatuur al in. Het Internationaal Olympisch Comité liet eerder al weten dat ze hun keuze pas volgend jaar zullen maken.

In 2028 worden de Spelen in Los Angeles georganiseerd, in 2032 is het Australische Brisbane aan de beurt.