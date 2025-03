Jouw gids voor het EK atletiek indoor: veel Belgische outsiders, internationale top aanwezig en live bij Sporza

De atleten maken zich klaar voor het eerste grote kampioenschap sinds de Olympische Spelen. Apeldoorn is gaststad voor het EK atletiek indoor, van donderdag tot zondag. Alle sessies zijn live te volgen bij Sporza. België trekt naar Nederland zonder enkele wereldtoppers. De Belgian Tornados, Eliott Crestan, Jochem Vermeulen en John Heymans zijn de speerpunten, maar wie is er nog bij? Je leest het in onze gids.

In de vijfkamp was het twee keer raak. Nafi Thiam stal de show met goud en een wereldrecord indoor. Noor Vidts stond mee op het podium met brons.

Er is zeker geen forfaitgolf voor dit EK indoor in Apeldoorn. In eigen land zal veel aandacht naar Femke Bol gaan. De Nederlandse 400 meter-loopster kiest wel voor een beperkt programma. Het EK is namelijk haar enige indoorcompetitie van deze winter, dus loopt ze enkel de aflossingen.

Overal waar Armand 'Mondo' Duplantis deelneemt, is hij de ster. Dat zal ook deze week zo zijn. Vorige vrijdag verbeterde de Zweedse polsstokspringer zijn wereldrecord. Hij mikt op zijn tweede Europese indoortitel.

De kans dat het Noorse volkslied zal weerklinken in Apeldoorn is heel groot. Jakob Ingebrigtsen is topfavoriet op de 1.500 meter en de 3.000 meter. Dubbel goud zoals in 2021 en 2023, het kan zomaar.

Met de 22-jarige Sander Skotheim heeft Noorwegen nog een goudhaantje, in de zevenkamp. Na zilver op het afgelopen EK indoor, EK outdoor én WK outdoor hoopt hij eindelijk de hoofdvogel af te schieten. De vorm is er, want vorige maand verbrak hij het Europees record.

En dat is niet alles. Hoe hoog springt Jaroslava Mahoetsjich? Hoeveel medailles pakt Nederland in eigen land? En welke jonge talenten grijpen hun kans? Alle antwoorden krijgen we vanaf donderdag 6 maart.