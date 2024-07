Duik voor de geschiedenis en jacht op mythische tijd: de ambitieuze doelen van de recordjagers op de Spelen

do 25 juli 2024 11:57

Het vuur begint hevig te branden. Vrijdag beginnen de Olympische Spelen officieel in Parijs. In vijf delen - eentje voor elke olympische ring - stomen we je helemaal klaar voor het grootste sportspektakel van de wereld. Vandaag: atleten die op recordjacht gaan.

Katie Ledecky (Zwemmen, 27, VS)

De vrouwelijke atlete worden met de meeste gouden medailles ooit: dat is het doel van Katie Ledecky in Parijs. De Amerikaanse zwemster heeft 7 stuks op haar palmares. Als ze de absolute recordhouder wil worden en Sovjet-gymnaste Larisa Latynina van de troon wil stoten, moet ze drie nummers winnen op de Spelen. Dus bouwt de 27-jarige Amerikaanse een buffer in. Ze neemt deel aan 4 nummers: de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter vrije slag. Ook met de 4x200 meter aflossing duikt ze het bad in. Of Ledecky's slagen in de geschiedenisboeken zullen belanden, zal snel duidelijk worden in het openingsweekend.

Novak Djokovic (Tennis, 37, Servië)

10 keer de Australian Open, 7 keer Wimbledon, 4 keer de US Open, 3 keer Roland Garros en 7 keer eindwinnaar op de ATP-Finals. Het moet gezegd: Novak Djokovic heeft alles al gewonnen in zijn tenniscarrière. Of toch niet? Op de Olympische Spelen won hij brons in Peking, daarna liep het twee keer mis in de halve finales. In Rio moest de Serviër zelfs in de eerste ronde huiswaarts keren. Dus staat er nog een rekening open met het olympische toernooi. Djokovic is gebrand op een gouden plak, maar kende niet de optimale voorbereiding. Tijdens Roland Garros scheurde de 37-jarige Serviër zijn meniscus. Hij ging meteen onder het mes, om toch maar Wimbledon en de Spelen te halen. In Londen stond hij zowaar in de finale, maar was Carlos Alcaraz oppermachtig. "Ik ga terug naar de ondergrond waar ik me enkele weken geleden blesseerde. Ik ben benieuwd wat het zal geven", liet Djokovic alvast optekenen in zijn jacht op het ontbrekende puzzelstukje van zijn palmares.

Diana Taurasi (Basketbal, 42, VS)

De gedoodverfde favoriet moet haar straffe reeks nog meer glans geven. Diana Taurasi is een legende in het Amerikaanse basketbal. De 42-jarige speelster van Phoenix leek haar afscheid bij Team USA met goud te hebben gevierd in Tokio. Maar de beste speelster aller tijden neemt dan toch geen genoegen met 5 gouden plakken op een rij. Ze wil de cirkel rond maken door in Parijs haar 6e olympische titel te pakken, 20 jaar na haar debuut op de Spelen in Athene. "Al heeft dit team nog veel te bewijzen", blijft ze voorzichtig. De topfavorietenstatus heeft ze alvast op zak. Maar kunnen de Belgian Cats roet in het eten gooien van de recordreeks?

Noah Lyles (Atletiek, 27, VS)

9"58 op 100 meter, 19"19 op de 200 meter. Twee mythische tijden die Usain Bolt in het Olympiastadion van Berlijn anno 2009 neerzette. Sindsdien beten heel wat topsprinters in het stof. Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell, Justin Gatlin: stuk voor stuk kwamen ze in de buurt, maar nooit konden ze de koning van de sprint onttronen. Daar wil een mondige Amerikaan verandering in brengen. Noah Lyles verpulverde enkele dagen geleden zijn persoonlijke besttijd op beide nummers. Zo heeft hij de derde tijd aller tijden beet op de 200 meter, 12 honderdsten van een seconde verwijderd van Bolt.

De hoogvorm heeft de Amerikaan - die al eens in opspraak kwam door te lachen met NBA-ploegen die zich wereldkampioen noemden bij een titelviering - dus zeker te pakken. En er is nog marge volgens Lyles, die naar Parijs trekt om geschiedenis te schrijven. "Ik heb nog twee opdrachten te voltooien tot ik een van de allergrootsten in de sport word. Enerzijds olympisch goud pakken, anderzijds een wereldrecord op de tabellen zetten", zegt hij. "Het staat op mijn lijstje. Ik wil en moet het halen om de beste ooit te worden." Usain Bolt zal alvast op het puntje van zijn stoel zitten.

Noah Lyles is op en naast de piste een entertainer.

Sifan Hassan (Atletiek, 31, Nederland)

Zich specialiseren op één afstand? Dat is niet weggelegd voor Sifan Hassan. De Nederlandse, die in Tokio 2 olympische titels veroverde, waagt zich in Parijs mogelijks aan een enorm straffe reeks. Voorlopig heeft de 31-jarige hardloopster zich ingeschreven voor vier loopnummers: de 1.500 meter, de 5.000 meter, de 10.000 meter én de marathon. In Tokio liep ze die eerste drie afstanden al - telkens goed voor een medaille. Sindskort is ook de marathon haar specialiteit, want in 2023 won ze de wedstrijden van Londen en Chicago. Kilometers malen, zal Hassan doen. Net daar wringt het schoentje in de recordjacht die niemand haar ooit voordeed. Als ze alles loopt, komt ze tussen 2 en 8 augustus 8 (loodzware) wedstrijddagen in actie. Houdt ze dat strakke schema vol, of zullen we toch een "DNS" achter haar naam te zien krijgen?