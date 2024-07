Legende aan kop van spektakelteam, vliegend wonderkind en Franse hoop: de supersterren van de Spelen

ma 22 juli 2024 15:06

Het vuur begint hevig te branden. Vrijdag starten de Olympische Spelen in Parijs. In vijf delen - eentje voor elke olympische ring - stomen we je helemaal klaar voor het grootste sportspektakel van de wereld. Vandaag: vijf supersterren van deze Spelen.

LeBron James (Basketbal, 39, VS)

De koning van het Amerikaanse basketbal zakt met zijn vazallen af naar Parijs. LeBron James heeft nauwelijks nog iets te bewijzen. "The King" is de topschutter aller tijden in de NBA, heeft 4 kampioenschapsringen op zijn naam en ook zijn individuele prijzenkast puilt uit. Toch heeft de 39-jarige superster - die door zijn trouwste fans in een adem wordt genoemd met legende Michael Jordan - nog een olympische opdracht aangenomen.

Na zijn bronzen medaille in Athene (2004) en de gouden plakken van Peking (2008) en Londen (2012), is James opgetrommeld om Team USA te leiden in Parijs. De Verenigde Staten zakt met een absoluut sterrenensemble af naar de Spelen. Stephen Curry, Kevin Durant en Anthony Edwards zijn maar enkele namen die op hun eentje een wedstrijd kunnen winnen. LeBron James wordt de kapitein van het spektakelteam. De Captain America in een sportversie van The Avengers, zeg maar. En dat allemaal om de WK-slipper van vorig jaar - in de halve finale tegen Duitsland - met bravoure recht te zetten in Parijs. Eerste opdracht voor LeBron en co.: zondag 28 juli tegen Servië.

Zet LeBron James een zoveelste kroon op zijn rijke carrière?

Rafael Nadal (Tennis, 38, Spanje)

Op de status van absolute topvedette staat geen leeftijd. Dat maakt na LeBron James ook Rafael Nadal duidelijk. In zijn afscheidsjaar waagt hij zich aan een laatste olympische opdracht op de ondergrond waar hij zijn grootste successen boekte. Want het gravel van Roland Garros kent hij goed. Erg goed. Maar liefst 14 keer triomfeerde hij al in Parijs. Ook met de Olympische Spelen heeft de Spanjaard een goede verstandhouding, met goud in het enkelspel anno 2008 en goud in het dubbel 8 jaar later. Aanhoudend blessureleed en zijn leeftijd (38 jaar) geven nieuwe medaillekansen wel een stevige knauw. Al krijgt Nadal in het dubbelspel wel een stevige troefkaart aan zijn zijde: wervelwind Carlos Alcaraz. Neemt de kersverse winnaar van Wimbledon zijn vleugels mee naar Parijs om zijn landgenoot een passend afscheid te gunnen?

Rafael Nadal danst zijn laatste dans op de ondergrond die hij het beste kent.

Simone Biles (Turnen, 27, VS)

Ze heeft van alle sterren misschien wel de strafste olympiade achter de rug. Simone Biles haalde drie jaar geleden nog elke krantenkop met haar opgaven in Tokio. De Amerikaanse supervedette in het turnen rekende af met "twisties", mentale haperingen die oefeningen uitvoeren bemoeilijkte. "Heel angstaanjagend", schreef Biles over die ervaring. De publieke opinie was verdeeld, met ook hevige kritiek tot gevolg. Die hevige periode - en het levensverhaal van de 27-jarige - inspireerde Netflix om een documentaire rond haar figuur te maken.

Wat eigen is aan grote kampioenen: ze keren altijd terug. Zo ook Biles, die vorig jaar haar visitekaartje nog eens afgaf. Het WK turnen in Antwerpen - waar ze 10 jaar eerder haar carrière lanceerde - werd de grote Biles-show. Ze spekte haar prijzenkast tot wel 23 wereldtitels. Dat ze haar voet naast de allergrootsten in de sport al heeft gezet? "Ik ben niet de volgende Usain Bolt of Michael Phelps, wel de eerste Simone Biles", is de Amerikaanse zeer zelfbewust met deze uitspraak.

Wordt Simone Biles weer dé referentie naar haar "twisties" in Tokio?

Armand Duplantis (Atletiek, 24, Zweden)

Ligt er eigenlijk wel een limiet op zijn vliegkunsten? Dat is de vraag die brandt op de lippen van elke atletiekfan. Armand Duplantis is op zijn 24e al de grootste polsstokspringer aller tijden. De Zweed, geboren in Louisiana (VS), loste de torenhoge verwachtingen anno 2020 in door het wereldrecord te breken. In de afgelopen jaren legde hij de lat hoger en hoger. Van 6,17 meter ging hij - en alleen hij - naar 6,24 meter. Zijn reis naar de top bracht een berg eremetaal mee: 1x olympisch kampioen, 4x wereldkampioen en 4x Europees kampioen. Adelbrieven in overschot. Wat de Parijse bezoekers graag zullen horen. "Mondo" haalde zijn liefde voor de sport bij Fransman Renaud Lavillenie. "Ik zag zijn stijl en wilde zoals hem leren springen", vertelt de Zweed erover. Nu rest de vraag: op welke (eenzame) hoogte legt Duplantis de lat?

"Mondo" Duplantis, nu al een legende in het polsstokspringen.

Leon Marchand (Zwemmen, 22, Frankrijk)

De Fransen vinden hun uithangbord in het zwembad. Leon Marchand wordt de grootste hoop voor de Parijzenaars op een karrenvracht aan medailles. Torenhoge verwachtingen die hij zelf op het WK van vorig jaar op de tabellen heeft gezwommen. Marchand blies het wereldrecord op de 400 meter wisselslag van ene Michael Phelps weg. "Ik geef hem dan ook grote kans op (gouden) plakken op de 400 en 200 meter wisselslag, de 200 meter vlinderslag en 200 meter schoolslag", was commentator Sidney Appelboom onder de indruk. (Lees voort onder het Instagrambericht)

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dat hij uitgerekend Phelps zijn record verbeterde, was geen toeval. Zijn coach Bob Bowman had de recordolympiër eerder onder zijn hoede. Hij schaafde de 22-jarige Fransman bij tot een alleskunner met puntgave onderwatertechniek.

Daar komt druk bij kijken. Naast monsterdeals - zoals die met modemerk Louis Vuitton (zie video hierboven) - heeft hij ook het gewicht van de natie op zijn schouders.

Gaat hij daardoor kopje-onder in Parijs, of stuwt het hem net naar nieuwe records? Alle ogen zijn gericht op het olympische bad.

Leon Marchand voelt de druk van de natie op zijn schouders.