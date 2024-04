The Revenge Team? VS trekt met absoluut sterrenensemble naar de Spelen, LeBron James maakt comeback

Moeten er nog sterren zijn? Team USA heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Olympische Spelen van komende zomer. LeBron James maakt zijn comeback en krijgt het gezelschap van topvedetten Kevin Durant en Steph Curry. En dat allemaal om de WK-slipper van vorig jaar met bravoure recht te zetten in Parijs.

"Nooit meer", denken de sterren van Team USA na de mini-vernedering die ze moesten incasseren op het WK basketbal van vorig jaar.

Dus maakt "The King" LeBron James na twee gemiste edities zijn rentree voor zijn land. De actieve legende krijgt het gezelschap van ervaren rot Kevin Durant - die al 3 keer goud pakte - én driepuntspecialist Stephen Curry. Hij maakt zijn olympisch debuut op 36-jarige leeftijd.

Daar stopt het uiteraard niet met Jayson Tatum en Jrue Holiday gaan ook de sterkhouders van Boston Celtics mee. Devin Booker, Anthony Edwards en Kahwi Leanard zijn ook namen die op hun eentje een ploeg kunnen dragen. Ontdekking Tyrese Haliburton krijgt ook een zitje op het vliegtuig.

En dan hebben we het nog niet over de centers gehad: Joel Embiid - MVP van vorig seizoen - kiest niet voor Frankrijk of Kameroen, wel voor de Verenigde Staten. Hij mag LA Laker Anthony Davis aflossen onder de ring, net als Bam Adebayo.

Steve Kerr is de coach die belast wordt met de taak om al dat talent gestroomlijnd de laten basketballen. De coach van Golden State krijgt daar wel genoeg tijd voor, nu zijn team uitgeschakeld is voor de play-offs.

De Amerikaanse mannen wonnen zestien van de twintig georganiseerde olympische basketbaltoernooien. Ze pakten goud op de voorbije vier Olympische Spelen, maar die vierde plek op het WK anno 2023 zindert nog na.