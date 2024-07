Belgisch kartingtalent Dries Van Langendonck mag opleiding volgen bij McLaren: "Hard gewerkt om te verbeteren"

Krijgen we in de (verre) toekomst nog eens een Belg in de Formule 1? Het kan zomaar, want McLaren haalt met Dries Van Langendonck een Belgisch talent uit de karting binnen. In 2023 werd hij in die discipline wereldkampioen bij de junioren. Nu mag hij ervaring opdoen in het opleidingsprogramma van McLaren.