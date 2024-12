Nederland verliest UCI-koers: Elfstedenrace trekt de stekker eruit wegens gebrek aan media-aandacht

Na 3 edities gooit de Elfstedenrace de handdoek in de ring. De eendagskoers door Friesland stond in 2025 gepland voor 15 maart, maar omdat geen enkele tv-zender interesse toonde om het uit te zenden, heeft de organisatie beslist ermee op te houden.

In de Elfstedenrace maken de renners een rondje door Friesland, met start en finish in Leeuwarden. In 2022 was Elmar Reinders de beste, vorig jaar won Jasper Philipsen en dit jaar kende Taco van der Hoorn er zijn moment de gloire.

Maar Van der Hoorn zal dus de laatste naam op de korte erelijst van de Elfstedenrace worden. De voorbije jaren werd de wedstrijd nog uitgezonden op televisie, maar voor 2025 hapte er niemand toe.

"Omdat exposure belangrijk is voor dit evenement en een live-uitzending op een landelijke zender onhaalbaar bleek, hebben de organisatie en de hoofdsponsor besloten dat het doel om de schoonheid van Friesland te tonen aan een (inter)nationaal publiek onvoldoende gerealiseerd is."

De organisatoren zien ook op de langere termijn geen toekomst, omdat het contract met sponsor BetCity na dit jaar afloopt.