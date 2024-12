De laatste wordt de eerste: Mitch Evans wint knettergekke ePrix van Sao Paulo, Stoffel Vandoorne wordt 11e

De eerste manche van het nieuwe FE-kampioenschap is uitgedraaid op een spektakelstuk. Mitch Evans realiseerde een ongeziene inhaalrace, Stoffel Vandoorne slalomde tussen alle incidenten naar de 11e plaats.

Groene vlag? Rode vlag? Voor de opener van dit kampioenschap stond iedereen op scherp en dat resulteerde in een klein slagveld in Sao Paulo.

Stoffel Vandoorne was als 9e van start gegaan en was na een terugslag opnieuw opgeschoven naar de 7e plaats toen iedereen op de pauzeknop moest duwen na een incident met Jake Dennis in de 21e ronde.

Die onderbreking beviel Vandoorne minder. Na een nieuwe rode vlag voor een zware crash van wereldkampioen Pascal Wehrlein, zou Vandoorne uiteindelijk als 11e - buiten de punten - afgevlagd worden.

De zege was voor Mitch Evans. In zijn Jaguar ging de Nieuw-Zeelander van de laatste naar de eerste plaats.