"Beste ronde in de boksgeschiedenis": 40 jaar geleden vochten Marvin Hagler en Thomas Hearns legendarisch gevecht uit

kalender di 15 april 2025 11:42

Marvin Hagler (in zwarte broek) en Tommy Hearns (in de gele short).

Dag op dag 40 jaar geleden vond in Nevada (VS) de bokskamp om de wereldtitel bij de middengewichten plaats tussen Marvin Hagler en Thomas Hearns. Het gevecht duurde nauwelijks 8 minuten, maar wordt 4 decennia later nog altijd gezien als een van de beste kampen ooit. Een terugblik.

"It didn't go very far, but it was a beauty." Bokscommentator Al Michaels vatte destijds de kamp tussen Marvin Hagler en Thomas Hearns treffend samen. Het gevecht duurde slechts 8 minuten, maar wordt door veel kenners nog steeds beschouwd als de beste 3 rondes in de geschiedenis van het boksen. "Marvelous" Marvin Hagler was in de klasse al sinds 1980 de onbetwiste wereldkampioen. Hij werd uitgedaagd door Thomas Hears, die zijn bijnaam "The Hitman" dankte aan zijn snoeiharde punches. De kamp om de wereldtitel bij de middengewichten werd simpelweg aangekondigd als "The Fight", maar werd al snel omgedoopt tot "The War" toen Hagler in de aanloop naar het gevecht ostentatief een pet droog met daarop het woord "WAR": oorlog.

Marvin Hagler bracht in de ring wat zijn pet beloofde: oorlog.

Een profetische boodschap, zo bleek. Want na de bel die de start van de 1e ronde aankondigde, barstte de strijd meteen in alle hevigheid los. Neen, het was geen gevecht. Wel oorlog. In de 3 minuten die volgden serveerden Hagler en Hearns boksen van het allerhoogste niveau, volgens kenners de beste ronde in de geschiedenis van de sport. Hagler, die nochtans bekend stond als een trage starter, koos voor een blitzkrieg en hamerde Hearns meteen in de touwen. Hearns van zijn beurt antwoordde met een spervuur aan punches, waarvan er eentje het voorhoofd van Hagler openreet. Na een waanzinnig intense ronde, vol rake stoten en punches, zaten de ruim 15.000 toeschouwers in Nevada al op het puntje van hun stoel. Hearns likte zijn wonden in zijn hoek: hij had bij een van zijn kenmerkende mokerslagen zijn eigen hand gebroken.

De krankzinnige 1e ronde had Hearns niet enkel een gebroken hand opgeleverd, maar ook bijzonder veel krachten gekost. Al bij de start van ronde 2 leek de uitdager van Hagler steeds nadrukkelijker op flanellen benen te dansen. Hearns probeerde in de 3e ronde opnieuw een versnelling hoger te schakelen, maar botste op een verschroeiend tegenoffensief van Hagler. Met zijn linker mepte hij Hearns in de touwen, om hem vervolgens met een rechtse hoek en een uppercuot tegen het canvas te meppen. Een driedubbel salvo waarvan Hears niet meer kon bekomen.

Thomas Hearns ligt languit op het canvas na de genadestoot van Hagler.

Na precies 8 minuten en 1 seconde was "The War" afgelopen. De kamp wordt nog steeds beschouwd als een van de beste gevechten ooit en is ongetwijfeld het hoogtepunt in de glansrijke carrière van Hagler. "Als ik de wedstrijd opnieuw bekijk, ben ik nog steeds opgelucht wanneer de kamp voorbij is", vatte Hagler het intense gevecht jaren later toepasselijk samen. In 2015, 30 jaar na de kamp, vertelde Hagler hoe mensen hem nog dagelijks aanspraken over de wedstrijd. "Het lijkt alsof het gisteren was. En als ik de beelden nu terugzie, begrijp ik ook waarom de kamp beschouwd wordt als de beste bokswedstrijd ooit. We hebben allebei alles in de ring gelaten." Tegenstander Thomas Hearns leeft vandaag nog steeds, hij is 66. Marvelous Marvin Hagler overleed 4 jaar geleden, maar zal voor altijd bekend staan als een van de strafste boksers in de geschiedenis.