Opgepast Sporza Wielermanagers: woensdag zijn sprinters aan zet in Limburg, Brabantse Pijl verschoven naar vrijdag

Laat de renners met klimmersbenen nog maar even rusten. Zij zijn vrijdag voor het eerst aan zet in de Brabantse Pijl.

Voor het eerst wordt de Brabantse Pijl op vrijdag gereden. De reden van de verschuiving: de Ronde van het Baskenland.

De rittenkoers in het noorden van Spanje duurt de laatste jaren steeds langer, waardoor de klimmerstypes de combinatie met de Brabantse Pijl niet meer zien zitten.

Een noodgedwongen keuze voor Flanders Classics om toch een mooie startlijst bij elkaar te krijgen.

Vrijdag is het uitkijken naar de comeback van Remco Evenepoel. De olympische kampioen maakt zijn rentree na zijn val op training begin december. Is hij meteen in vorm om een gooi te doen naar winst in Overijse?