"Hij is een grote meneer, niet alleen letterlijk": Extra Time ziet "mature" Mike Penders uitblinken

Mike Penders maakte in de topper tegen Club Brugge wederom indruk. Was het niet met reddingen, dan wel met zijn interview na de wedstrijd. Na een "pakbare" penalty verscheen de 19-jarige doelman van Genk voor de camera's. Iets wat ook het panel van Extra Time niet ontging: "Je verwacht dit van een 35-jarige. Het toont hoe rijp hij is."