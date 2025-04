Na olympische ontgoocheling nu gouden opsteker? Nina Sterckx mikt na "deugddoende break" op Europese titel

Krijgt België voor het eerst sinds 2009 een Europese kampioen in het gewichtheffen? Nina Sterckx doet vandaag in Moldavië alvast een gooi naar de titel. "In haar huidige vorm zou het moeten lukken", is coach Tom Goegebuer overtuigd.

De laatste Belg die Europees goud kon wegkapen was ... Tom Goegebuer zelf in 2009. Krijgt hij als coach opvolging van zijn poulain Nina Sterckx. De 22-jarige gewichthefster nam een lange break na de Olympische Spelen van Parijs, die op een ontgoocheling uitdraaiden voor onze landgenote. De zware opofferingen om het streefgewicht van 49 kilogram eisten hun tol. Na een pauze en een wissel van coach - Sterckx traint nu vaak in de VS met Wil Fleming - lijkt ze er weer klaar voor. "Die break heeft haar echt deugd gedaan", bevestigt Goegebuer, die haar begeleidt in Moldavië. "De periode van de Spelen is heel zwaar geweest. Als het allemaal voor niets blijkt, heb je het toch nodig om er even volledig uit te zijn. Ondertussen gaat het goed met Nina. Ze komt weer in de buurt van haar beste resultaten."

Ik hoop dat ze met een medaille naar huis komt en misschien zelfs de titel. Tom Goegebuer

Het EK gewichtheffen in Moldavië is een eerste test voor Sterckx. "Vorig jaar heeft niet gebracht wat ze ervan verwacht had", aldus Goegebuer. "Het is belangrijk om nu iets goed neer te zetten." "Ze heeft al verschillende keren op het podium gestaan en de tegenstand staat op papier net achter haar. Ik hoop dat ze met een medaille naar huis komt en misschien zelfs de titel. In haar huidige vorm zou dat moeten lukken." Een pittig dieet hoefde ze nu niet te volgen. Nina Sterckx neemt nu deel in de categorie tot 59 kilogram. "Dat is de klasse waarin ze de jongste jaren het meest heeft deelgenomen." "Op de Spelen was het een uitzondering om te zakken naar 49 kg. Nu zit ze weer op haar natuurlijke gewicht. Het is onaangenaam om daar te veel van af te wijken." Al zal Sterckx misschien binnenkort weer voor die keuze worden gesteld als de olympische gewichtsklassen bekend worden gemaakt. "Dat is nog afwachten", beaamt Goegebuer. "Als het bijvoorbeeld 53 en 63 kilogram wordt, zal ze weer voor een keuze komen te staan."