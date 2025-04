Nog eens een teken van leven: Schumacher signeert (met hulp) helm voor liefdadigheidsveiling

Michael Schumacher - 56 jaar ondertussen - werd niet meer in het openbaar gezien sinds hij in december 2013 een hersenletsel opliep bij een skiongeval in de Franse Alpen. De Duitser heeft de klok rond medische verzorging nodig, maar meer is er niet geweten over de toestand van de F1-kampioen.

Voor een liefdadigheidsveiling heeft Schumacher toch nog eens een bescheiden teken van leven gegeven. Hij signeerde een helm, waarmee Jackie Stewart in 1973 zijn laatste F1-seizoen afwerkte. Ook de 19 andere nog levende F1-kampioenen zetten hun handtekening op de helm die geveild zal worden voor het goede doel "Race Against Dementia".

"Het is fantastisch dat ook Michael het kon doen", vertelde de 85-jarige Stewart, zelf wereldkampioen in 1969, 1971 en 1973, aan de Daily Mail. "Met de hulp van zijn vrouw Corinna plaatste hij zijn initialen MS op de helm. Dat maakte de set compleet."

De helm zal zondag voor de start van de grote prijs van Bahrein onthuld worden. Stewart zal dan ook een ererondje maken op het circuit in de Tyrrell-Ford waarmee hij in 1973 zijn laatste wereldtitel veroverde.

"The Flying Scot" richtte Race Against Dementia op nadat zijn vrouw Helen met dementie gediagnosticeerd werd. De organisatie financiert baanbrekend onderzoek in de strijd tegen en preventie van de ongeneeslijke ziekte.