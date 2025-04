Wat je zondag niet in beeld zag: Dillier knalt tegen mecanicien, Küng en Vacek vallen met hun gezicht op kasseien

Na afloop van Parijs-Roubaix doken op sociale media amateurbeelden op van valpartijen die het tv-scherm niet haalden. Zo waren er pijnlijke buitelingen van Stefan Küng en Mathias Vacek op de kasseien. Het strafste beeld was een incident met een mecanicien van Visma-Lease a Bike.

Het incident gebeurde toen Edoardo Affini op de kasseien een nieuwe fiets onder zijn poep geschoven kreeg.

De mecanicien van Visma-Lease a Bike holde daarna terug naar de auto om de defecte fiets weer op het dak te zetten. Maar net toen kwam een groepje met Silvan Dillier aangesneld. Een botsing was onvermijdelijk.

De Zwitserse knecht van Mathieu van der Poel hield er een stevige handblessure aan over en moest de strijd staken. De mecanicien van Visma-Lease a Bike kwam met de schrik vrij.

"Maar het is heel vervelend dat dit gebeurd is in de hectiek van Parijs-Roubaix", laat Visma-Lease a Bike ons weten.

"Zoals je weet is veiligheid in het peloton voor ons altijd een prioriteit. Wij hebben inmiddels rechtstreeks onze excuses aangeboden aan Alpecin-Deceuninck en hopen dat Silvan Dillier snel herstelt."