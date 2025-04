"S*** happens", maagproblemen kosten Formule 1-rijder Carlos Sainz 10.000 euro

Formule 1-rijder Carlos Sainz heeft een opmerkelijke boete gekregen. De Williams-coureur was vorige week te laat voor het volkslied tijdens de Grote Prijs van Japan. Omdat hij verzachtende omstandigheden kan inroepen, krijgt hij wel een mildere geldstraf.

Carlos Sainz heeft een boete in de bus gekregen, omdat hij vorige week te laat op het appel verscheen voor het Japanse volkslied op het circuit van Suzuka.

Daar lacht de Internationale Automobielfederatie FIA niet mee. In het reglement staan boetes tot 60.000 euro voor laatkomers.

Sainz kan wel verzachtende omstandigheden inroepen. De Spanjaard kampte met maagproblemen, wat een officiële dokter van de Formule 1 kon bevestigen.

Toch heeft Sainz een boete van 20.000 euro in de bus gekregen, waarvan 10.000 euro met uitstel.

"En ik was maar 5 seconden te laat", zegt de Williams-rijder, die reageert met een kwinkslag. "Ik weet niet of ik nog een boete krijg, maar... shit happens, toch?"