België boven in Europa: bloeiperiode of meeval? "Toekomst zal het uitwijzen"

vr 13 december 2024 15:32

5 op 5! Superlatieven schieten deze week tekort om de prestaties van de Belgische ploegen in Europa te beschrijven. Boomt het Belgische voetbal of is er geluk mee gemoeid? "Eigenlijk zijn we het aan onze stand verplicht om het goed te doen in de Conference League", zegt Franky Van der Elst.

"Chapeau voor alle ploegen. Ik was echt wel content gisteren." Analist Franky Van der Elst beleefde gisteren een topavond in de Sporza-studio. "Je weet op voorhand al dat Club Brugge heeft gewonnen in de Champions League." "Je rijdt naar de studio in Brussel en je hoort dat Cercle Brugge aan het winnen is en Union het goed doet. Dan hoop je dat het eens 5 op 5 kan worden en dan ben je daar wel tevreden mee." Uiteraard is de ex-Rode Duivel verrast door deze uitzonderlijke prestatie. "Het waren ook niet de gemakkelijkste opdrachten deze week: Club tegen Sporting, Anderlecht uit bij Slavia Praag en Union tegen Nice." "Je hoop altijd op Belgische overwinningen, maar 5 op 5 is zéér uitzonderlijk en ook heel erg goed voor de Europese coëfficiënt."

Te vroeg om nieuw format te beoordelen

Zit de hervorming van het format van de Europese competities hier dan al voor iets tussen? Ligt dat de Belgische clubs beter? "Dat zal de toekomst moeten uitwijzen", aldus Van der Elst. "Het valt wel op

dat we het goed doen. Iedereen heeft nog kans om door te gaan naar de volgende

ronde, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenronde." "Maar toch is het nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken. Het is per slot van rekening nog maar het eerste jaar dat dit format gehanteerd wordt."

Eigenlijk zijn we het aan onze stand verplicht om het in de Conference League goed te doen. Franky Van der Elst, analist

Opnieuw blijkt dat de Conference League een Europese competitie is die het Belgische voetbal en onze coëfficiënt wel ligt.

Ook Franky Van der Elst ziet het als een zegen voor de Belgische ploegen. "Maar eigenlijk zijn we het wel aan onze stand verplicht om het daar goed te doen. Daar kom je niet de allergrootste ploegen tegen", zegt hij. "Volgens de huidige coëfficiënt zijn we de 8e competitie in Europa en dan moet je de ambitie hebben om ver te komen. Los van een paar echte toppers zoals Chelsea en Fiorentina zijn het voor de rest allemaal haalbare kaarten." "Als je in die competitie, met alle respect voor de behaalde resultaten, niet voor veel punten kan zorgen voor de coëfficiënt, dan moeten we ons wel echt zorgen maken", besluit Van der Elst.

Anderlecht en Club doen het héél goed