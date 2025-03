Nicky Hayen moet na late opdoffer alweer "afgezaagd liedje" bovenhalen: "Aan 80% worden we kwetsbaar"

za 1 maart 2025 19:23

Bij Club Brugge zijn ze het noorden even kwijt in de Jupiler Pro League. Een late opdoffer tegen Gent zorgt voor een treurig rapport: 2 op 9. Maar vooral de manier waarop de landskampioen de zege weer weggaf in Gent, deed coach Nicky Hayen pijn. "We worden te makkelijk opgerold, het begint een afgezaagd liedje te worden."

Een nipte zege in de Slag om Vlaanderen moest de hoofden bij Club Brugge weer helemaal leeg maken na de frustrerende nederlaag van vorige week tegen Standard. Maar in minuut 90+2' liep het opnieuw fout voor de West-Vlamingen. Sonko glipte voorbij zijn man, Vanzeir duwde binnen. Balen voor coach Nicky Hayen, al ergerde hij zich ook al in de eerste helft - toen Club wel op voorsprong kwam. "Waar ik me het meest aan stoorde: het gebrek aan agressiviteit voor rust of dat late doelpunt? Beide", klonk het nors. "Je moet hier met een gezonde agressiviteit komen, maar dat zat er gewoon niet in. Terwijl je dat op heel wat andere velden wel hebt laten zien." Geen ideale voorbereiding voor de Champions League-ontmoeting met Aston Villa, dus. "De tweede helft moeten we onthouden voor dinsdag, want we moeten altijd 100% scherp zijn", trok Hayen zijn conclusies. "We kunnen het ons niet permitteren om op 80% te voetballen, want dan worden we ook maar een normale ploeg die kwetsbaar is. Dan straffen tegenstanders dat af, wat de laatste weken ook gebeurd is."

Het is het verhaal van de afgelopen weken. We krijgen veel kansen, maar we maken ze niet af. Simon Mignolet

Hayen had trouwens nog een wijze raad voor zijn troepen na de late goal. "Vijf minuten voor tijd moet je gewoon realistisch voetbal spelen, maar dat hebben we niet gedaan." "We werden te makkelijk opgerold op de achterlijn en dan krijg je de 1-1 nog binnen. Je kan zeggen dat dat stilaan een afgezaagd liedje begint te worden. Het blijft terugkomen en het moet er dringend uit." "In die laatste fase moet je gewoon de bal wegtrappen, geen risico's meer nemen en het solide oplossen. De manier waarop hij 2 mensen van ons uitschakelt, is ook te makkelijk. Dat is nu gewoon de realiteit en de waarheid." Een uitspraak die Simon Mignolet alleen maar kan beamen. "Het is het verhaal van de afgelopen weken", baalde hij. "We krijgen veel kansen, maar we maken ze niet af." "Als je dan tegen een ploeg als KAA Gent speelt, weet je dat de bal nog verkeerd kan vallen. Met 1 goal heb je geen marge. We zijn mentaal nochtans telkens klaar en fysiek op en top." "Het gaat gewoon om wedstrijden in een beslissende plooi leggen en opnieuw efficiënt zijn. Dat wil zeggen: doelpunten scoren en er weinig tegenkrijgen. Dat is nu niet het geval."

