Peter Vandenbempt ziet derde hond in titelstrijd: "Kan me voorstellen dat Genk en Club Brugge er niet gerust in zijn"

ma 3 maart 2025 10:01

De winnaar van het weekend in het Belgische voetbal was Union Saint-Gilloise. Het team van Sébastien Pocognoli walste voorbij Dender en zag zowel Racing Genk als Club Brugge puntenverlies lijden. Volgens Peter Vandenbempt wordt de top 2 stilaan nerveus. "Als Union 6 op 6 pakt, zijn ze met drie in titelstrijd en is Union de ploeg die er met het grootste zelfvertrouwen aan begint."

Union dendert voort

"Het beste team van de Jupiler Pro League", zei Dender-trainer na de stevige nederlaag (4-1) tegen Union afgelopen weekend. Dat spreekt Peter Vandenbempt niet tegen. "In cijfers is er geen discussie. Het is de beste ploeg van de terugronde. Ze brengen heel overtuigend, herkenbaar voetbal, dat Union de voorbije jaren heeft gebracht." Zelfs zonder Charles Vanhoutte en Alessio Castro-Montes draait de machine. "Dan nemen anderen het over, zoals Promise David. Het is een vreemde spits en aan de bal blijft hij rare dingen doen." "Hij is ook de koning van de slechtst mogelijk getrapte penalty's die er toch ingaan. Hij zit aan vijf doelpunten en drie assists in de voorbije acht competitiewedstrijden, dan ben je bepalend."

De supporters van Ajax keken hun ogen uit. Ze wisten niet wat hun ploeg overkwam. Peter Vandenbempt

Ook in de Europa League maakte Union indruk op Peter Vandenbempt en vele anderen. De Brusselaars verloren twee weken geleden tegen Ajax, maar speelden een verschroeiende eerste helft. "Ik was in Amsterdam. Daar keken de supporters van Ajax hun ogen uit. Ze wisten niet wat hun ploeg - toch de leider in Nederland - een helft lang overkwam", blikt Vandenbempt terug. Moet de top 2 met knikkende knieën achterom kijken? "Ik kan me voorstellen dat Genk en Club Brugge er niet gerust in zijn. Het verschil met Genk is nog tien punten, maar op de laatste speeldag is het Genk - Union." "Als Union 6 op 6 pakt, zijn ze met drie in de titelstrijd en is Union de ploeg die er met het grootste zelfvertrouwen aan begint", aldus Vandenbempt.

Promise David maakte een goede indruk afgelopen weekend.

6 op 18 voor Club Brugge

In de eigen competitie gaat het tussen de Europese successen de laatste weken niet zo goed met Club Brugge. Volgens Peter Vandenbempt zullen er stilaan zenuwen zijn bij de regerende kampioen. "Ik ben zeker van wel, al zullen ze het misschien wel wegwuiven. Als je als titelkandidaat maar één van de zes laatste competitiematchen kan winnen en je er keer op keer niet in slaagt om een wedstrijd te beslissen, dan word je er maar beter nerveus van." "Aan coach Nicky Hayen was te zien hoe hij er stilaan genoeg van heeft hoe zijn spelers er telkens na de eerdere verwittigingen in slagen om niet scherp te blijven. Tegen Gent zijn ze ontsnapt aan de nederlaag. Het is een vervelende situatie."

Initieel blijft Club Brugge de beste ploeg van het land. Peter Vandenbempt

"Dinsdag volgt een nieuwe grote afspraak", ziet Vandenbempt. En dat klopt, want het ontvangt Aston Villa in de Champions League. "Het algemene gevoel, maar misschien is dat een beetje optimistisch, zegt dat ze er met evenveel kans aan beginnen als Aston Villa." Telkens na die twee confrontaties tegen de Engelse clubs volgen nog twee competitieduels. "Zondag is het met het mes tegen de keel tegen Cercle Brugge, dat heel goed voetbalde in Antwerp en had moeten winnen. Dan is er nog een wedstrijd tegen het sterke Charleroi." En nee, Club Brugge wordt zeker nog niet afgeschreven voor de titel. "Initieel blijft Club de beste ploeg van het land, maar het wordt tijd dat ze beginnen te winnen."

Club Brugge kende een moeilijke namiddag in Gent.

Anderlecht worstelt voorbij Standard

Het laat de harten misschien wat minder snel slaan dan enkele jaren geleden, maar vorig weekend was er ook de altijd beklijvende Clasico tussen Standard en Anderlecht. Hoe analyseert Vandenbempt het duel? "Het was helemaal het soort wedstrijd dat we op dit moment mogen verwachten. De Rouches waren in het begin van de eerste helft wat avontuurlijker dan we gewend zijn, maar in die periode waren ze nauwelijks in staat om iets te creëren." De matige kwaliteit van het grasveld speelde ook een rol. "Op een slecht veld krijg je hopeloos slecht voetbal. Met de druk van de derbynederlaag (0-2 tegen Union, red.) koos Anderlecht voor organisatie en risicoloos voetbal. Het was wel op de afspraak om de grinta van Standard te matchen."

Het is de vraag of Anderlecht zijn niveau kan opkrikken en de strijd kan aangaan. Peter Vandenbempt