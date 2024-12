Een wereldtitel, een vete, een debuut met druk en veel afscheid nemen: GP van Abu Dhabi sluit F1-seizoen af

Zondag komt een einde aan het langste F1-seizoen. In Abu Dhabi valt het doek met de 24e (!) GP van 2024. Wat staat er nog op het spel in de slotrace en waar moet je naar uitkijken? Een lange reeks die ten einde komt, een debuut onder druk en vooral veel afscheid nemen.

En dit jaar zal de wereldtitel voor de teams ook een speciaal randje hebben. McLaren en Ferrari, twee van de meest legendarische en meest succesvolle renstallen in de F1, kunnen een einde maken aan een lange droogte. Ferrari won voor het laatst het WK voor constructeurs in 2008, McLaren wacht nog langer, sinds 1998.

Max Verstappen heeft zich al tot wereldkampioen gekroond in Las Vegas, maar zondag staat er nog een wereldtitel op het spel. En waar voor fans (en media) de titel bij de rijders het enige is dat telt, hechten de teams zelf veel belang aan het kampioenschap voor constructeurs.

Niet alleen voor de titel zal er nog hard gebikkeld worden, 3 teams zijn nog verwikkeld in de strijd om de 6e plaats in het constructeurskampioenschap. We horen je al denken, hoe belangrijk is dat nu?

Het team dat het haalt, maakt bovendien een einde aan de dominante periode van Red Bull en Mercedes, de enige teams die in de afgelopen 15 jaar konden winnen. McLaren verdedigt in Abu Dhabi een voorsprong van 21 punten en is dus met 24 punten altijd zeker, wat Ferrari ook doet.

Een potje padel gaan spelen in Monaco – waar beiden wonen – zit er de komende weken niet in. "Ik ben hier niet om de beste vriend van George te zijn. Ik heb genoeg vrienden in mijn leven."

De Argentijn maakte veel indruk in zijn eerste races bij Williams, maar na de laatste crashes van Colapinto is de liefde al wat bekoeld. Toch kan Doohan maar beter op niveau zijn in Abu Dhabi, want met iemand als Flavio Briatore als adviseur bij Alpine weet je nooit. De laatste plaats in de kwalificaties was geen goeie start.

De laatste race van het seizoen is altijd een beetje afscheid nemen, maar dit jaar is het voor veel rijders een echt afscheid, of van hun team of van F1 in het algemeen.

Voor Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu is er volgend jaar geen plaatsje meer op de startgrid in de Formule 1.



Esteban Ocon heeft in 2025 wél een zitje in de F1, maar hij moest bij Alpine wel plaatsmaken voor Jack Doohan voor de laatste GP. En Carlos Sainz ruilt komende winter Ferrari in voor Williams.



Maar dat verbleekt allemaal natuurlijk bij de grote transfer: Lewis Hamilton die na 12 jaar afscheid neemt van Mercedes en het rood van Ferrari aantrekt. Maak je klaar voor emotionele momenten zondag net na de race. "Dit weekend moet een feest worden", zei Mercedes-baas Toto Wolff. "Een feest van alles dat we samen bereikt hebben."



En misschien is er nog een extra afscheid in Abu Dhabi, want ondanks een nog lopend contract is het lot van Sergio Perez meer dan onzeker. Red Bull doet ook geen moeite meer om te verbergen dat ze twijfelen aan de Mexicaan. Volgt een adios na Abu Dhabi?