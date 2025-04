Max Verstappen vlamt op de valreep naar de pole in Saudi-Arabië, Lando Norris op rij 5 na crash in Q3

Max Verstappen start zondag vanaf de pole in de Grote Prijs F1 van Saudi-Arabië. De Nederlander was in de kwalificaties in extremis sneller dan McLaren-rijder Oscar Piastri. Diens teamgenoot en WK-leider Lando Norris start pas vanaf rij 5 na een crash in Q3.

De verwachting was dat een van de McLarens zondag op de pole zou staan, maar dat was dus buiten die duivelse Max Verstappen gerekend.

Die dook op de valreep nog onder de chrono van Oscar Piastri, die naast Verstappen op de eerste rij zal starten.

WK-leider Lando Norris maakte geen beste beurt in de kwalificaties. Hij parkeerde in Q3 zijn McLaren tegen de muur en kon geen topchrono meer neerzetten. Norris zal zo vanaf de 5e rij moeten starten.

"Ik had echt niet verwacht om hier op de pole te staan, dus ik ben heel gelukkig", reageerde Verstappen na de kwalificaties. "We hebben wat aanpassingen gedaan en zo was het aangenamer om te rijden. Ik had meer en meer grip."

"Door al die muren is het hier enorm moeilijk in de kwalificaties. Dan doet het enorm veel deugd om op één te staan. Dat is de beste plek voor morgen, ook al denk ik dat het lastig zal worden om ze achter mij te houden. Maar ik ga mijn best doen."