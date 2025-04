Thierry Neuville na shakedown in Las Palmas: "Had verwacht dat het beter zou gaan"

Thierry Neuville: "Had verwacht dat shakedown beter zou gaan"

Thierry Neuville heeft met zijn Hyundai de derde tijd neergezet in de shakedown op Las Palmas. Ze reden de derde tijd en waren 2,9 seconden trager dan de Fin Kalle Rovanperä (Toyota). Takamoto Katsuta (Toyota) was 0"4 sneller dan de wereldkampioen.



"Om eerlijk te zijn had ik verwacht dat het beter zou gaan", reageert Neuville. "Ik had niet hetzelfde gevoel als dat van twee weken geleden tijdens de testrally die we in aanloop naar deze rally reden."



"Ik ben niet ongerust, maar je hoopt toch altijd om vanaf het begin de perfecte afstelling te vinden", zegt de wereldkampioen, die zich niet ongerust maakt. "Neen, we zullen op de afspraak zijn", belooft hij.



In de shakedown testen de rijders een laatste keer hun auto uit voor de wedstrijd echt begint. Morgen gaat de Rally van de Canarische Eilanden van start met een klassementsrit van 26,32 kilometer, meteen de langste KP.