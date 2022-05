Na het debacle van Charles Leclerc in Monaco: "Ferrari is deze druk niet meer gewoon"

"Die keuze voor een iets latere wissel kon Ferrari nog verantwoorden, want Red Bull nam een risicootje om dat zo vroeg te doen. Ze deden het ook met Perez, niet met Max Verstappen. Dat zegt ook iets."

"Sergio Perez koos vrij vroeg voor de intermediates, Ferrari wachtte 2 ronden langer om te wisselen. In die tweede ronde heeft Perez 5 à 6 seconden goedgemaakt op Leclerc."

Als polesitter had Leclerc meer dan een streepje voor en ondanks de grillige weergoden zag alles er aanvankelijk ook rooskleurig uit. Tot de bandenstrategie en de calls van zijn Ferrari-bazen zand in de machine gooiden.

De Grote Prijs van Monaco had de voorbije jaren nog niet te veel euforie in petto voor Charles Leclerc , maar de 24-jarige Monegask glimlachte zaterdag na de kwalificaties.

"Deze druk zijn ze bij Ferrari niet meer gewoon"

Ferrari bezette na de kwalificaties de 1e en de 2e plek, uiteindelijk eindigde Carlos Sainz 2e en Charles Leclerc 4e. Op een circuit waarbij inhalen aartsmoeilijk is, heb je je kaarten dan niet goed gelegd.

"Elk team blundert wel eens en deze race was sowieso strategisch moeilijk door de wisselende omstandigheden, maar na enkele superslechte jaren rijdt Ferrari nu weer met een wagen die voor de titel meedoet."

"Dat zorgt toch voor een bepaalde druk die ze niet meer gewoon zijn. Teambaas Mattia Binotto is een geweldige ingenieur en heeft fantastisch werk geleverd, maar hij is het natuurlijk niet gewoon om een team te runnen dat de stress van een kampioenschap aankan."

"Dat is een ander niveau van teammanagement. Dat gaat met vallen en opstaan en het overkomt de besten, maar het is natuurlijk jammer dat het weer met Leclerc gebeurt in zijn thuisrace."

"Als je hem vandaag vraagt of er een vloek op Monaco rust, zal hij neen antwoorden. Hij heeft gewoon al vaak pech gehad."

"Maar in het hoofd van een rijder is er een verschil tussen ongeluk na een mechanisch defect of na een blunder. Dat zag je ook aan zijn reactie: de stoom kwam uit zijn oren en dat kun je perfect begrijpen."