Het kortste interview van Max Verstappen? Na een tijdstraf houdt hij het erg kort: "Het is wat het is"

Max Verstappen was het duidelijk oneens met de tijdstraf die hij kreeg tijdens de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De viervoudige wereldkampioen kon zo zijn poleposition niet verzilveren, maar wilde er ook niet veel over kwijt. Zijn lichaamstaal sprak boekdelen na de race.

In de Grote Prijs van Saudi-Arabië, de vijfde race van het Formule 1-seizoen, speelde Max Verstappen de eerste plaats kwijt na een tijdstraf. Die had hij gekregen omdat hij meteen een bocht afsneed.

Daar was Verstappen het niet mee eens. Hij vond dat achtervolger Oscar Piastri hem gedwongen had.

De Nederlander kon zijn oren dan ook niet geloven. "Fijn", zei hij met het nodige sarcasme over de radio.

Verstappen baalde als een stekker. Na de race weigerde de nummer 2 vragen te beantwoorden.

"Het is was het is", zei hij. "Ik wil graag de fans bedanken en kijk uit naar Miami."