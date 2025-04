Steff Cras (29) boekt eerste profzege in openingsetappe Ronde van Asturië

Steff Cras heeft in Spanje de eerste etappe van de Ronde van Asturië op zijn naam geschreven. Voor de 29-jarige Kempenzoon is het meteen zijn eerste zege op het hoogste niveau.

In het noorden van Spanje won Steff Cras de openingsrit, waarin meteen enkele van de vele beklimmingen lagen waarvoor Asturië bekend staat.

De 29-jarige Belg zette zo UAE Emirates een neus, dat op plaatsen twee en drie eindigde met de Spanjaard Marc Soler en de Italiaan Alessandro Covi.

Voor Cras was het de eerste zege in zijn profcarrière, die in 2018 begonnen is. De Kempenaar is uiteraard ook de eerste leider van de Ronde van Asturië, die nog duurt tot en met zondag.