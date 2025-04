Luca Brecel knokt zich voorbij Welshman Ryan Day naar tweede ronde op het WK snooker

Pas voor de tweede keer in zijn carrière heeft Luca Brecel de eerste ronde overleefd op het WK snooker. Onze landgenoot rekende donderdag in de tweede sessie af met de Welshman Ryan Day.

En nog opvallender: het is pas de tweede keer in zijn carrière dat Brecel de eerste ronde overleeft. Bij de vorige keer, in 2023, schopte hij het meteen tot wereldkampioen.

Opvallend: Brecel lukte in de wedstrijd slechts 3 keer een break hoger dan 50, waarvan één century (104). Dat zal wellicht toch beter moeten in het vervolg van het toernooi.

"Het was zeker niet mijn beste wedstrijd", gaf Luca Brecel na afloop toe. "Toch had ik er best vertrouwen in. Ik speelde iets beter dan Day, was misschien ook wat relaxter."

"In de eerste sessie tot 4-5 terugkomen was cruciaal. Als ik vandaag met 2-7 moet beginnen, lig ik er wellicht uit, maar nu maakte ik me ondanks die kleine achterstand niet te veel zorgen."

Brecel treft nu Ding Junhui, van wie hij in 9 vorige confrontaties slechts 1 keer kon winnen. Dat gebeurde wel in hun jongste duel. Vorig jaar schakelde hij de Chinees uit in de 1/8e finales van de Scottish Open. "Het belooft weer een erg lange partij te worden", besloot Brecel.