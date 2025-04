Ervaren middenman Pieter Strauven komt Red Wolves versterken voor interlands tegen Tsjechië en vicewereldkampioen Kroatië

Bondscoach Cherif Hamani heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de laatste interlands van de EK-kwalificatiecampagne. Opvallendste naam in de nationale handbalploeg is Pieter Strauven van Super League- en bekerwinnaar Bocholt. Opvallendste afwezige is cirkelspeler Simon Ooms.

De kans dat de Red Wolves zich nog plaatsen voor de EK-eindronde volgend jaar in Scandinavië is na 3 nederlagen erg klein geworden.

Grootste aanwezige in de selectie is pivot Simon Ooms. Tegen Luxemburg was de routinier er niet bij omdat zijn vriendin op het punt stond om te bevallen, nu is hij niet opgeroepen door bondscoach Cherif Hamani.



Yves Vancosen neemt opnieuw zijn plaats in op de cirkel. De jonge Stef Jaeken wordt zijn doublure.



België - Kroatië kan je rechtstreeks bekijken bij Sporza.