"Na de race bespreken we zijn toekomst": Red Bull zet dan toch deur op een kier voor mogelijk vertrek Perez

za 7 december 2024 13:32

Blijft hij of blijft hij niet? Die vraag krijgt Red Bull nu al meer dan een halfjaar op zijn bord. Max Verstappen is incontournable bij het team, maar zijn ploeggenoot Sergio Perez stapelt dit seizoen de teleurstellingen op. "Zijn vroege contractverlenging heeft niet voor de rust gezorgd waarop we hoopten", geeft Christian Horner toe.

Het zorgenkind zijn contract laten uitdoen of niet. Die knoop gaat Red Bull vanaf maandag doorhakken. Sergio Perez kreeg vroeg in het seizoen - na vier podiums in de eerste vijf races - te horen dat hij ook in 2025 de ploeggenoot van Max Verstappen zou worden. Alleen ... Sindsdien ging het steil bergaf met de Mexicaan. Exits in Q1, teleurstellend bleke races en amper punten gesprokkeld voor de constructeurstitel: Perez zorgde zo zelf voor een schijnbaar onhoudbare situatie. In de laatste vijf GP's werd het zo mogelijk nog troostelozer. 8 schamele puntjes doen teambaas Christian Horner ook tot het besef komen. "Nee, zijn vroege contractverlenging zorgde niet voor de gehoopte rust."

Resultaten Perez recente GP's Austin (VS) 7e 6 ptn Mexico 17e 0 ptn Brazilië 11e 1 pt (sprint) Las Vegas (VS) 10e 1 pt Qatar DNF 0 ptn

Gesprekken na het raceweekend

Dus maar weer de microfoon voor de neus van de Red Bull-teambazen. Gaan ze écht met "Checo" voort in 2025? "Op dit moment is hij onze rijder", graait Horner in de zak vol clichés. "Uiteraard verliep zijn seizoen niet volgens plan. Sinds Monaco was het een moeilijk rit voor Sergio." "Na het raceweekend in Abu Dhabi zullen we neerzitten om zijn toekomst te bespreken", zet hij toch de deur open voor een mogelijk vertrek. "We weten dat we twee getalenteerde Red Bull-rijders hebben klaarstaan met Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Maar tot Perez zijn situatie duidelijk is, blijft dat maar speculatie."

Sergio Perez maakt deel uit van het beste duo dat we ooit hadden. Christian Horner

De C4 of niet. Hoe dan ook wordt het gevoelsmatig een pijnlijke beslissing voor de Oostenrijkse renstal. "Je moet ook denken aan wat Checo allemaal heeft betekend voor ons team", benadrukt Horner. "Hij speelde vorig jaar een belangrijke rol in het kampioenschap. Hij maakt deel uit van het beste duo dat we ooit hadden en dat 1 en 2 eindigde." "Daarenboven is Sergio Perez een geweldig persoon. Hij is enorm populair binnen het team door zijn enorme werkkracht. Daarom hebben we ons uiterste best gedaan om hem te ondersteunen, ook in moeilijke tijden." "Hopelijk kan hij in Abu Dhabi een mooi resultaat neerzetten", klinkt de teambaas zijn (laatste?) wens. Een die de Mexicaan zijn vel kan redden?