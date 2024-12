Hamilton beëindigt zondag uniek tijdperk bij Mercedes: "Kan gevaarlijke situatie worden bij Ferrari"

do 5 december 2024 16:11

In de GP van Abu Dhabi neemt Lewis Hamilton zondag na 12 jaar afscheid van Mercedes. Wat maakte de combinatie Mercedes-Hamilton zo succesvol? Waarom zoekt hij andere oorden op bij Ferrari? En is een 8e wereldtitel nog realistisch? Sporza Daily zoekt naar antwoorden.

Het einde van een uniek tijdperk. Lewis Hamilton behaalde tussen 2013 en 2024 liefst 6 wereldtitels en 84 zeges in zijn Mercedes-bolide. Zondag komt er een einde aan het huwelijk van die perfecte combinatie.



"Bij Mercedes voelde Hamilton zich veilig omdat er in al die jaren weinig personeelsverloop was."



"Hamilton kon er altijd rekenen op de mensen die hij kende. Dat is onderdeel van zijn succes geweest", schetst F1-kenner Sam Dejonghe het succesrecept achter het duo Hamilton-Mercedes.

Mercedes heeft niet altijd gereageerd op de feedback van Hamilton. Dat heeft de relatie aangetast. Sam Dejonghe (F1-analist bij PlaySports)

Maar wat is er dan misgelopen dat het huwelijk na 12 jaar dan toch op de klippen loopt?



“Enkele mensen die hij nodig had, zijn vertrokken", geeft Dejonghe als eerste reden aan.



"Hamilton eist van een team om top te zijn. Misschien voelde hij dat er een moeheid was bij Mercedes na al die jaren aan de top."



"Mercedes was niet meer het team dat het best functioneerde. Hamilton heeft feedback gegeven hoe ze de problemen konden oplossen en hoe ze de auto moesten veranderen. Maar Mercedes heeft daar waarschijnlijk niet altijd op gereageerd."



Daardoor kwam er ruis op de relatie en besliste Hamilton om vanaf volgend jaar zijn weg te vervolgen bij concurrent Ferrari.

Gevaarlijke situatie

Bij Ferrari gaat de zevenvoudige wereldkampioen aan de zijde rijden van Charles Leclerc. Op papier een sterrenkoppel.



"Maar het is toch een beetje een gevaarlijke situatie", waarschuwt Dejonghe.

"Leclerc is ook wel een haantje en veeleer dominant binnen een team. Maar hij heeft nog niet de leiderschapsskills ontwikkeld."



"Ik geloof dat de oudere Hamilton daar binnen de kortste keren het roer zal overnemen. Niet per se qua resultaten, maar Hamilton weet heel goed hoe hij een team kan overtuigen om voor hem te werken."



Dat kan dus nog vonken geven. "Dit seizoen zagen we al dat Leclerc er moeite mee had dat Sainz redelijk vaak sneller was. Laat staan wat dat geeft, wanneer Lewis Hamilton daar arriveert."

Hamilton wordt volgend jaar ploegmakker van Charles Leclerc.

8e wereldtitel