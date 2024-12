Lando Norris bezorgt McLaren constructeurstitel met zege, wonderrace van Leclerc volstaat niet voor Ferrari

Norris laat McLaren brullen!

Lando Norris heeft McLaren eigenhandig de constructeurstitel bezorgd met een soevereine zege in Abu Dhabi. Dat was nodig, want Ferrari kwam na een chaotische start fel opzitten. Sainz kon de Brit nooit bedreigen, Leclerc had geen eindschot meer na een straffe race van P19 naar het podium. Hamilton beëindigt zijn Mercedes-carrière met een 5e plek, voor animator van dienst in de GP: Max Verstappen.