"Mensen worden al jaren gepest door Max": verbale oorlog in F1 bereikt kookpunt nu Russell terugsnauwt naar Verstappen

do 5 december 2024 14:35

Het belooft nog een verhit slotweekend te worden in de F1. Na een incident tijdens de kwalificaties in Qatar haalde Max Verstappen hard uit naar George Russell, maar nu snauwt de Brit nog harder terug. "Max zei dat hij mij met mijn f***ing hoofd tegen de muur zou duwen", counterde de coureur van Mercedes.

Eerst even terug naar vorig raceweekend. In Qatar kwam het tot een akkefietje tussen Max Verstappen en George Russell in de kwalificaties. Die laatste moest uitwijken voor de Nederlander die onnodig traag reed in een opwarmronde. Nadien mochten beide heren hun versie van de feiten geven bij de stewards.



En volgens Verstappen maakte Russell daar allerminst een collegiale beurt. "Ik heb nog nooit in mijn carrière iemand gezien die iemand anders zo wou naaien", aldus de wereldkampioen na zijn gewonnen race. "Ik vond het belachelijk hoe hij mij een straf wou aansmeren."

Donderdag kreeg Russell kans op een wederwoord tijdens het persmoment in Abu Dhabi. En daar maakte hij ten volle gebruik van - de Brit snauwde snoeihard terug naar Verstappen. "Ik vind het allemaal nogal ironisch, aangezien hij zaterdagavond zei dat hij expres tegen mij zou botsen", haalde Russell uit. "Ik ga het niet accepteren. Mensen worden al jaren gepest door Max en je kunt zijn rijvaardigheden niet in twijfel trekken. Maar hij kan niet omgaan met tegenslag - denk aan Jeddah en Brazilië in 2021 - wanneer het tegenzit."

Na die race heeft 25 procent van zijn engineering-team zijn cv opgestuurd naar andere teams, omdat ze niet meer met Max wilden werken. George Russell

"Ook in Boedapest was het dit seizoen zo. In de eerste race dat de auto van Max niet dominant was, botste hij tegen Lewis en maakte zijn team af. Na die race heeft 25 procent van zijn engineering-team zijn cv opgestuurd naar andere teams, omdat ze niet meer met hem wilden werken." Voor Russell kan het gedrag van Verstappen dan ook niet meer door de beugel.



"Max vindt dat hij boven de wet staat", oordeelt de Brit. "Ik ken hem al 12 jaar en we hadden respect voor elkaar. Ik bewonder zijn gevechten op de baan. Maar hij heeft de laatste jaren laten zien: 'Ik ben bereid om deze kerel uit te schakelen'. En dat is volgens mij niet de manier waarop we moeten racen.”

Ook Verstappen schiet terug

Een eindje verderop organiseerde ook Red Bull een persmoment met Verstappen. Daar nam de Nederlander alvast geen woord terug van wat hij enkele dagen eerder gezegd had. "Ik heb er geen spijt van, ik meende alles wat ik zei. Als ik het opnieuw zou moeten doen, had ik misschien nog meer gezegd als ik het resultaat van de race wist. Ik kan nog steeds niet geloven dat iemand zich zo kan gedragen in de ruimte van de stewards. Dat vind ik echt onacceptabel." Verstappen weerlegde vervolgens enkele beschuldigingen van Russell. Zoals het dreigement dat hij zijn concurrent in de muur zou rijden.

Dat hij dit soort dingen er allemaal bijhaalt. Het is gewoon een loser. Max Verstappen

"Dat klopt al niet, dat heb ik niet zo gezegd", verzekert de wereldkampioen bij De Telegraaf. "Hij probeert het weer aan te dikken. Weet je waar ik ook niet tegen kan? Dat hij mij op een onacceptabele manier aanvalt bij de stewards en een dag later dan weer aan komt lopen alsof er niets aan de hand is en me op de schouders slaat. Dan denk ik: blijf even weg."

"Hij verzint allerlei dingen die niet waar zijn. Bij mij krijg je altijd hetzelfde: hier, thuis, bij de stewards; ik verander niet. Dat kan je niet van iedereen zeggen. Maar daar sta ik bij hem niet versteld van."

"George is een matennaaier", stoomde Verstappen nog even door. "Dat hij dit soort dingen er allemaal bijhaalt. Het is gewoon een loser. Hij liegt en plakt allerlei dingen aan elkaar die niet kloppen.

Wordt vervolgd?