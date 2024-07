Wonderkinderen in het bad, op de piste én vechter naast het veld: de grootste toptalenten in Parijs

di 23 juli 2024 12:37

Het vuur begint hevig te branden. Vrijdag starten de Olympische Spelen in Parijs. In vijf delen - eentje voor elke olympische ring - stomen we je helemaal klaar voor het grootste sportspektakel van de wereld. Vandaag: vijf toptalenten die je in het oog moet houden op deze Spelen.

Summer McIntosh (Zwemmen, 17, Canada)

Een record heeft ze al op haar naam. Summer McIntosh werd in Tokio drie jaar geleden de jongste atlete ooit die uitkwam voor Canada. Op haar prille leeftijd van 14 jaar stond ze op het startblok om in het olympische zwembad te duiken. In de drie jaar voorbereiding op de Spelen in Parijs zat ze allerminst stil. McIntosh groeide in en naast het water uit tot een sensatie in de zwemsport. In februari van dit jaar beëindigde ze Katie Ledecky's 13-jarige ongeslagen reeks op de 800 meter vrije slag. Eerder had ze ook een nieuw wereldrecord gevestigd op de 400 meter wisselslag, wat ze eind mei nog eens aanscherpte. Zo lijkt ze meer dan klaar om te knallen op de Spelen.

Summer McIntosh wil haar eerste Olympische titels veroveren.

Linda Caicedo (Voetbal, 19, Colombia)

Vier jaar geleden kreeg ze een diagnose die niemand wil horen. Linda Caicedo moest op haar 15e afrekenen met eierstokkanker. Het nieuws kwam hard binnen bij de Colombiaanse, die al vanaf haar 10 jaar wist dat ze profvoetbalster wilde en kon worden. Ze moest onder het mes om de tumor te laten verwijderen. "Het enige wat ze daarna vroeg, was wanneer ze weer kon voetballen", vertelt haar moeder Herlinda over de dagen na de operatie. De bal gaf Caicedo perspectief om de moeilijke periode - die tevens gelijkliep met de coronapandemie - te verwerken. Haar sessies chemotherapie verdrong ze naar haar achterhoofd wanneer ze weer kon jongleren, trainen en scoren.

Want dat is wat de jonge Colombiaanse het best kan. Op haar 18 werd ze de jongste ooit die scoorde voor haar land. De dribbel, het inzicht, het schot: Linda Caicedo heeft het allemaal als tiener. Dat ging ook niet onopgemerkt voorbij in Europa. Sinds afgelopen seizoen vertegenwoordigt ze de kleuren van het grote Real Madrid. Ze kwam 36 keer in actie voor de Koninklijke en maakte 7 goals. Dat laatste mag ze opnieuw met haar land gaan doen in Parijs. Daar treft ze met Colombia gastland Frankrijk, Canada en Nieuw-Zeeland in de groepsfase.

Linda Caicedo heeft op en naast het veld al heel wat meegemaakt.

Victor Wembanyama (Basketbal, 20, Frankrijk)

Het kan goed zijn dat je niet naast - of in dit geval: over - zijn naam kon kijken het afgelopen NBA-seizoen. Victor Wembanyama was de meest besproken eerste pick van de draft in jaren. Met een lengte van 2,24 meter, een gaaf shot en een enorm bereik, leek hij dé man te worden die de Amerikaanse basketbalcompetitie zou domineren. Bij de San Antonio Spurs liet de boomlange Fransman zich dan ook meteen opmerken. In zijn debuutseizoen maakte hij gemiddeld 21 punten en werd hij Rookie van het Jaar. Zijn carrière op het hoogste niveau lijkt gelanceerd. Al wil hij met Frankrijk in eigen land een kleine rechtzetting doen. Wembanyama greep al twee keer naast een titel met zijn land: de finale het EK U16 ging verloren tegen Italië, het WK U19 dan weer tegen Letland. Op dat laatste toernooi was hij wel goed voor de meeste blocks ooit. Hou op de Spelen gerust je ogen op het luchtruim.

Wembanyama wil in eigen land schitteren.

Phoebe Gill (Atletiek, 17, Groot-Brittannië)

Met Phoebe Gill is er een Britse kampioene opgestaan voor de lange termijn. Het wonder op de 800 meter is op haar 17e de jongste Britse atlete op de Olympische Spelen in meer dan 40 jaar. In een talentenfabriek als Groot-Brittannië betekent dat al iets.

Nog een adelbrief: op het recente nationale kampioenschap klopte ze Jemma Reekie. Zij viel in Tokio net naast het podium, dus mag Gill stiekem dromen van eremetaal in Parijs.

Het Europese record bij de U18 heeft ze alvast op zak. Nu hoopt ze haar voet te zetten naast de allergrootsten van de wereld.

Geeft de Britse titel Phoebe Gill vleugels?

Dominika Banevic (Breaking, 17, Litouwen)

Vorig jaar verstomde ze vriend en vijand door op haar 16e de wereldtitel te grijpen, in Parijs wil breaker Dominika Banevic dat nog eens doen. De jongste wereldkampioene ooit zet zo in razende vaart haar weg naar de top voort. "Nicka" haar karakter en eigen stijl maken de tiener zo uniek. Ergens voor terugdeinzen? Staat niet in het woordenboek. "In breaking maakt het ook totaal niet uit hoe oud je bent om te tonen wat je kan", zegt ze vastberaden. Te jong was ze alvast niet op het WK. Ook niet op de Olympische Spelen?

Dominika Banevic wil na de wereldtitel ook de olympische titel in het breaking.