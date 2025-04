Extra Time over de Atletico-streken van Union: "Zo zijn ze hun sympathie aan het kwijtspelen"

kalender di 22 april 2025 06:11

Union heeft de play-offs helemaal op zijn kop gezet door te gaan winnen op het veld van Genk (1-2). De manier waarop was ook in Extra Time een belangrijk gespreksonderwerp. Was het onsportief of niet?

Bij Extra Time vatten ze meteen de koe bij de horens door hun uitzending te beginnen met wellicht hét moment van de speeldag: de bal die vanaf de bank van Union op het veld werd gegooid en zo een beloftevolle Genkse aanval afbrak.



Staflid Ibrahim Fadili kreeg hiervoor van de scheidsrechter rood, maar nieuwe beelden brachten aan het licht dat het een speler was die de bal gooide. "Die materiaalman wordt nu door het slijk gehaald voor iets wat hij niet gedaan heeft", zegt Frank Boeckx. "Op de persconferentie na de match zei Sébastien Pocognoli dat we zijn ploeg niet onfair mogen noemen. Maar hij bewijst wel het tegendeel door de boel te bedriegen en daar over te liegen. Twee keer dan nog, al was de eerste keer in het heetst van de strijd."

We mogen Union niet onfair noemen van Pocognoli, maar hij bewijst het tegendeel door de boel te bedriegen en te liegen. Tot twee keer toe. Frank Boeckx

Profiteert Club Brugge van de reputatie van Union?