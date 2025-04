Waarom Remco Evenepoel plots met een neuspleister koerst (en niet alle renners dat moeten proberen)

Nu, 30 jaar later, heeft de iconische pleister opnieuw zijn weg gevonden naar het peloton. Tim Wellens, Edward Theuns, Jonathan Milan en sinds kort ook Remco Evenepoel hebben de klever op hun neus hangen in koers.

We kennen de neusstrip vooral dankzij ex-Rode Duivel Emile Mpenza en Tour-winnaar Jan Ullrich in de jaren 90.

Maar hoe weet je dan of je neusklep smal is? "Een constant verstopte neus kan daarop wijzen. Maar er is nog een simpel testje om dat te ontdekken."

"De neusklep ligt namelijk bij de ingang van je neus. In het begin van je neus zitten haartjes, dat is nog de huid. Waar die haartjes overgaan in slijmvlies, begint de neusklep."

Aangezien Evenepoel de neuspleister opzet, zal hij waarschijnlijk een smalle neusklep hebben.

Hoeveel procent voordeel die pleister hem plevert bij het ademhalen? "Dat hangt van persoon tot persoon af en kunnen we meten."

Maar behalve een betere ademhaling zou de neuspleister geen voordelen opleveren in koers. Onderzoek toonde namelijk aan dat er geen verbetering is van de VO2 max of ademhaling.

"Maar deels zal er ook wel een placebo-effect spelen", besluit Gevaert.

Benieuwd of we - in navolging van Evenepoel - nog meer neuspleisters zien opduiken in het peloton.