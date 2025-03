Bekende acteurs, Hasselt-sensatie en zelfs een Premier League-kampioen: zij kleuren straks de finale van Masters of Madness

wo 26 maart 2025 12:13

De climax nadert. Vanavond wordt de finale van de eerste editie van Masters of Madness gespeeld. Een strijd tussen Racing Pannakoek en Bim Bam Bayern. Twee teams die bestaan uit talentvolle spelers - vaak met een verhaal. Wij stellen de protagonisten aan je voor.

Racing Pannakoek

Coaches: Imke Courtois, Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet

Dries Vrancken (26, keeper)



Hét prototype van de 'vliegende keeper'. Is een attractie tijdens het toernooi doordat hij als doelman heel actief meevoetbalt. Onderscheidt zich daarnaast ook met zijn reflexen. Is de nummer 1 van onze nationale futsal-ploeg.

Ritchie De Laet (36, verdediger)



Heeft eigenlijk geen introductie nodig. Antwerp-icoon met Premier League-titels bij Manchester United en Leicester. De tweevoudig international is na zijn pensioen actief als analist.

Tinne Van Den Bergh (29, verdediger)



Speelt bij Futsal Topsport Antwerp en onze nationale zaalvoetbalploeg. Naast het veld werkt ze als programmeur en technicus bij een automatisatiebedrijf.

Jonas Van Landschoot (39, middenvelder)



De oudste speler van het toernooi maar allerminst de minste. Vaak beslissend met goals en assists, bovendien een echte teamplayer. Stopte speciaal met veldvoetbal om zich helemaal in het Madness-avontuur te storten. Speelt nog minivoetbal op het hoogste niveau.

Mariam Toloba (25, middenvelder)



Op dreef bij de Red Flames én in Masters of Madness. De speelster van Standard is de gedroomde reclame voor het vrouwenvoetbal met haar knalprestaties tussen mannen. Toloba sprint er bovenuit met haar techniek en (schot)kracht.

Max Bette (18, middenvelder)



Zat als jongste speler van het toernooi tussen zijn studieboeken tijdens de opnames. Garantie op flitsende dribbels. Speelt bij de U23 van KSK Heist.

Seppe Leysen (25, aanvaller)



Een alleskunner. Is naast een vlot scorende spits ook Vlaamse padelkampioen. Vorig jaar uitgeroepen tot 'Limburgers Voetballer van het Jaar'. Speelt bij Kortessem VV, maar mocht enkele weken geleden op test bij Sporting Hasselt van concurrent-coach Rik Verheye.

Jordy Maluka (30, aanvaller)



Doorliep de jeugdopleidingen van Moeskroen, KAA Gent en Cercle Brugge, maar kon nooit doorbreken in eerste klasse. Nu probeert hij de voetbaldroom van andere spelers wel waar te maken met zijn trainingscentrum voor elite- en professionele voetballers.

Malik Mohammed (32, aanvaller)



Je kent hem misschien als winnaar van 'So You Think You Can Dance' en acteur in de reeks 'Dertigers'. Wat weinigen weten is dat hij ook een begenadigd voetballer is, die onder meer bij Rubel Boom actief was.

Sara Bakar (22, aanvaller)



Beschikt over een goede techniek en strakke trap. Dat etaleert ze ook bij de Red Flames in het futsal.

Bo Schepkens (25, aanvaller)

Technische aanvalster met vista die uitkomt voor VC Moldavo en Futsal Topsport Antwerpen.

Bim Bam Bayern

Coaches: Rik Verheye en Metejoor

Robbin Seghers (34, keeper)

Een meevoetballende keeper die kan uitpakken met een sterke reflex. Seghers etaleert zijn keeperskunsten in Nederland, waar hij landskampioen werd en al Champions League speelde. Naast het schoonhouden van zijn netten, maakt Seghers ramen proper als zelfstandige ramenwasser.

Sharona Tieleman (29, verdediger)

Na 7 jaar ervaring in de Eredivisie bij ADO Den Haag keerde Tieleman terug naar KSV Bredene. De linksvoetige verdediger is bezeten van voetbal. Naast veldvoetbal is ze ook actief in de zaal en op het strand.

Davinia Vanmechelen (25, middenvelder)

Vanmechelen toont haar fantastisch pass en sterke trap meermaals bij Club YLA en de Red Flames. In het seizoen '22-'23 trof ze 18 keer raak en werd ze zelfs topschutter van Standard Femina. Momenteel speelt ze voor Club YLA, waar ze vorig jaar de Beker van België won.

Mehdi Bounou (26, middenvelder)

Een absolute smaakmaker tijdens het toernooi. Voor zijn coach Rik Verheye allerminst een verrassing, want Bounou schittert ook bij Sporting Hasselt. Vorig jaar kampioenenmaker bij Belisia Bilzen met zijn geweldige techniek en uitstekend schot.

Stefan Verbist (27, middenvelder)

Zijn bijnaam is niet toevallig 'beast' - maakt indruk met zijn fysiek en loopvermogen. Schopte het tot de U21 van KV Mechelen en verdedigt nu de kleuren van SK Londerzeel.

Emanoel Nascimento Borges (26, middenvelder)

Verhuisde op zijn 7e van Brazilië naar België, maar heeft het sambavoetbal duidelijk nog in zijn bloed zitten. Tovert op het veld en in de zaal voor Ranst. Je kan hem ook kennen als zanger en acteur uit de TV-reeks Milo.

Yasemin In (22, middenvelder)

Heeft ervaring in veld-, zaal- én strandvoetbal. Toont daar maar wat graag haar uitstekende techniek. Is in het futsal actief bij RSCA en de Red Flames.

Emily Dirx (30, aanvaller)

Twee seizoenen geleden werd ze uitgeroepen tot beste speelster van Limburg door haar koelbloedigheid voor doel. Met haar snelheid is ze een gesel voor elke verdediging. Dirx komt uit voor DV Bilzen United in 1e nationale.

Emma Priem (17, aanvaller)

Bij OHL mocht ze dit seizoen al een aantal keren proeven van het grote werk. Ze zoekt steeds de rug van haar tegenstanders op en probeert zo met haar snelheid het verschil te maken.

Dominique Ernst (28, aanvaller)

De winkelmanager van Voetbalshop maakt wekelijks indruk met zijn dribbel en uitstekende schot. Op het gras is Ernst actief bij KVC Wilrijk in 1e provinciale. In de zaal komt hij uit voor Futsal Solona Ranst (2e nationale futsal).

Victor Verheyen (24, aanvaller)



Zoon van ex-Rode Duivel Gert Verheyen. Beschikt net als zijn vader over een neus voor goals. Is actief bij 2e provincialer Dosko Sint-Kruis.