Liet de Colombiaanse bergkoning Lucho Herrera zijn buren vermoorden?

Luis "Lucho" Herrera maakte deel uit van een trosje Colombiaanse klimmers die het wielrennen in de jaren 80 kleurden met hun offensieve koersstijl. Hij wist twee keer de bolletjestrui te winnen in de Tour en werd in 1987 de eerste niet-Europeaan die de Vuelta wist te winnen.



Maar nu dreigt de reputatie van Herrera helemaal aan diggelen geslagen te worden. Het Colombiaanse nieuwsprogramma Noticias Uno beschuldigt hem ervan begin deze eeuw de moord op 4 personen besteld te hebben.



Herrera kon enkele paramilitairen ervan overtuigen dat het broederpaar Rodriguez Martinez, Diuviseldo Torres en Gonzalo Guerrero guerrillastrijders waren die "moesten verdwijnen".



Noticias Uno kon de uitvoerders van die moorden achterhalen. In hun getuigenissen vertellen ze dat Herrera hen 2 enveloppes had overhandigd: in de ene zaten de foto's van de 4 "guerrillastrijders", in de andere 40 miljoen peso (8.000 euro).



De 4 mannen werden door de paramilitairen de keel overgesneden, in stukken gesneden en begraven. Maar enige tijd later ontdekten ze dat dit geen guerillastrijders waren, maar gewoon buren van Herrera, die erop aasde om hun land in te nemen.



Herrera wil voorlopig niet reageren op de aantijgingen, maar hij zal dat binnenkort wellicht toch moeten doen, want Noticias Uno vernam dat het plaatselijke gerecht een onderzoek heeft geopend naar de ex-renner.