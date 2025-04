Average Rob en Arno The Kid maken zich op voor Marathon des Sables: "Lichte paniek, maar zijn er mentaal klaar voor"

YouTubers Average Rob (33) en Arno The Kid (26) staan al langer garant voor zotte, sportieve uitdagingen. Maar aan hun grootste avontuur beginnen ze zondag. In de hete Marokkaanse woestijn willen de broers de zesdaagse Marathon des Sables tot een goed einde brengen. Op Studio Brussel gaven ze net voor hun vertrek wat meer uitleg.

Of ik er klaar voor ben, zullen we moeten zien. Maar het gaat zot zijn om dit mee te maken.

Of ik er klaar voor ben, zullen we moeten zien. Maar het gaat zot zijn om dit mee te maken.

"Of ik er fysiek klaar voor ben, zullen we moeten zien", vult Arno aan, die voor de helletocht meer dan 20 kilogram afviel. "Het zal heftig zijn, maar ik ben er mentaal klaar voor. Het gaat zot zijn om dit mee te maken."

Daar neemt hij samen met zijn broer Arno The Kid deel aan een van de zwaarste looptochten ter wereld: de Marathon des Sables. Een ultraloop van 270 kilometer, die sinds 1986 plaatsvindt in de woestijn. De temperaturen lopen op tot 40 graden.

De broers lieten de afgelopen 6 maanden niets aan het toeval over om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan. Toch verliep de aanloop naar de Marathon des Sables niet vlekkeloos. "De voorbereiding is heel uitdagend geweest", vertelt Rob. "Arno en ik zijn totaal geen langeafstandslopers, waardoor we allebei continu geblesseerd waren."

De voorbereiding is een battle geweest, nu gaan we proberen te genieten.

De voorbereiding is een battle geweest, nu gaan we proberen te genieten.

"Het is echt een battle geweest, maar ik voel mij klaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je niet met tegenzin vertrekt. Het zal superzwaar zijn, maar we gaan proberen te genieten en een ongelooflijke ervaring meemaken."



Voor de twee is het ook niet het eerste zotte avontuur dat ze meemaken. Zo namen ze in 2023 ook al eens deel aan de Iron Man van Klagenfurt.



"Dit is toch nog een totaal ander niveau van stress", klinkt het. "De Iron Man was gewoon een dag, nu zijn we 10 à 11 dagen weg."