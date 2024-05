Meer dan klaar voor Parijs: zwemsensatie Summer McIntosh (17) scherpt wereldrecord 400m wissel aan

Ze is nog maar 17 jaar, maar toch is Summer McIntosh al tweevoudig wereldkampioen op de 400 meter wisselslag.

Een jaar nadat ze het wereldrecord op haar naam had gezet, deed de Canadese er op de olympische trials nog anderhalve seconde af. Met 4'24"38 toont ze nog maar eens dat ze in Parijs de topfavoriete is op olympisch goud.

McIntosh won eerder al de 400 meter en 200 meter vrije slag op de olympische trials. De komende dagen komt ze nog in actie op de 100m vrij, de 200m vlinderslag en de 200m wisselslag.