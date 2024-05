Weg naar 4e gouden OS-medaille voor Ledecky op 800m ligt open: wonderkind McIntosh skipt afstand

Het Canadese toptalent Summer McIntosh (17) is niet van start gegaan op de 800 meter bij de Canadese olympische trials in Toronto. Dat is goed nieuws voor de Amerikaanse Katie Ledecky (27), die in Parijs Michael Phelps hoopt te evenaren.

De Amerikaanse zwemlegende Michael Phelps is de enige zwemmer die 4 Olympische Spelen op een rij hetzelfde nummer won: de 200 meter wisselslag. Hij pakte het goud in Athene 2004, Peking 2008, Londen 2012 en Rio 2016.



Op de 800 meter wou Ledecky deze zomer hetzelfde proberen. Ware er niet Summer McIntosh. De Canadese tiener bezorgde de 10 jaar oudere Amerikaanse in februari haar eerste nederlaag op de 800 meter in 13 jaar.



De zwemliefhebbers wreven zich al in de handen bij het idee van hun olympische duel op de afstand. Maar McIntosh skipte de afstand op de trials en zal die dus ook niet in Parijs zwemmen.



Op het trialsmenu van McIntosh, ondertussen al 4-voudig wereldkampioen, staan wel 100, 200 en 400m vrije stijl, de 200 en 400m wisselslag, de 100m schoolslag en de 200m vlinderslag. De top 2 van elk event mag naar de Spelen voor Canada, als ze daarbovenop onder de gevraagde limiet zwemmen.



McIntosh is wereldrecordhoudster 400m wissel en is ook kanshebber op goud op de 200m wissel, de 400m vrij en de 200m vlinder.



Ledecky is de meest gedecoreerde zwemster in de olympische geschiedenis. Ze heeft het wereldrecord op de 800m in handen én de beste tijd van het jaar. Volgende maand zijn de Amerikaanse trials.