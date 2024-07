Op VRT1, VRT MAX of via onze livestreams: zo kijk je op elk scherm naar de Olympische Spelen bij Sporza

ma 22 juli 2024 12:42

De Olympische Spelen staan garant voor sport op het allerhoogste niveau, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Bij Sporza zit je goed om geen seconde van het spektakel te missen. Via je televisie, dankzij de app van VRT MAX en op onze website: dit zijn 5 opties om de Spelen in Parijs te bekijken op elk scherm.

1. Bij VRT 1 zit je goed

Klant van Telenet of Proximus en kan je niet wachten om in de zetel te ploffen tijdens de Olympische Spelen? Dan zit je met je decoder goed om simpelweg af te stemmen op VRT 1. Van 10 uur 's ochtends tot middernacht zal onze zender elke sportfanaat een gevarieerd aanbod serveren. Wat er allemaal op je afkomt, kan je hier lezen.

2. Via VRT MAX op je decoder

Interesse in specifieke evenementen in Parijs? Er is voor ieder wat wils, ook op je televisie. Als klant van Telenet of Proximus (met decoder) kan je via de VRT MAX-app kijken naar 4 verschillende livestreams. Die livestreams kunnen tegelijk geopend en bekeken worden. Zo hoef je geen enkele sport te missen. Een handige televisiegids op VRT MAX maakt je wegwijs in de olympische planning.

3. Via VRT MAX-app op je smart tv

Geen decoder in huis als fervent streamer op je smart tv? Dan is opnieuw de app van VRT MAX jouw ideale manier om alle actie in Parijs te volgen. Ook als je met een Google Chromecast of Apple Airplay streamt, kan je onze livestreams raadplegen op je televisie.

4. Livestream op Sporza of VRT MAX

Geen televisie in de buurt? Geen probleem! Op de websites van Sporza of VRT MAX kun je ook op je laptop of smartphone het signaal van VRT1 of onze overige livestreams raadplegen. Als je dan wel nog een extra scherm bij de hand hebt - om eventueel meerdere streams tegelijk te bekijken, kun je met behulp van een HDMI-kabel je kijkervaring opwaarderen.

5. Mulitilive op Sporza.be en VRT MAX

Ook de bezige bijen die steeds onderweg zijn, kunnen bouwen op Sporza en VRT MAX. Via onze multilive in onze app of via onze website kun je op je smartphone, tablet, laptop of computer steeds naar onze uitzending of extra livestreams kijken.



Om het overzicht te bewaren van wat er op welk moment live te zien is bij Sporza hebben we een gloednieuwe programmagids ontworpen, die je kunt raadplegen op onze website en in de app.